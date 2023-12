Miért válnak be nagyanyáink megfázás elleni módszerei?

Kézenfekvő, hogy ha valaki meghűl a családban, akkor azonnal főzünk egy nagy lábos húslevest, készítünk egy kancsónyi forralt bort vagy citromos, mézes teát, előkerül a frissen reszelt torma vagy a házipálinka. De vajon ezek tényleg gyógyítanak? De bizony ám! A Fanny magazin azt is elárulja, hogy miért.

Húsleves

A tyúkból, csirkéből készült tápláló leves tényleg gyógyító hatású. Már a gőzölgő tányér fölé hajolva is enyhül az orrdugulás, emellett az orrfolyás, az izzadás miatti dehidratáltságot is enyhíti, mivel a levessel bevitt folyadékpótlás megelőzi a kiszáradást. A fűszereknek és a rengeteg féle zöldségnek igen erős gyulladásgátló hatása van, emellett gazdagok vitaminban és ásványi anyagokban. A csirkehús elegendő fehérjét biztosít a szervezet számára a fertőzés elleni küzdelemhez. Ráadásul, ha valaki beteg, akkor általában étvágytalan, nem szívesen eszik szilárd, nehéz ételt. Ha viszont valaki nem eszik, akkor a szervezetét sem látja el a megfelelő tápanyagokkal, ami egyáltalán nem előnyös az immunrendszer működése és a gyógyulás szempontjából. A húsleves viszont könnyen csúszik, és mivel meleg, még jól is esik az embernek, a tészta pedig könnyen emészthető szénhidrát, ami energiát biztosít a felépüléshez.

Pálinka

Ugye mi is emlékszünk, hogy a nagyszüleink, főleg a nagyapánk hideg, téli hónapokban reggelente legurított egy kupica házipálinkát? Ahogy a mondás tartja: Amire a pálinka nem orvosság, arra nincs gyógyír! A pálinka reggeli fogyasztása a vidéki élet elmaradhatatlan része volt. Segítette az állati eredetű zsírok megemésztését, a fizikai munka fáradalmainak megkönnyítését, magas alkoholtartalmának köszönhetően pedig elpusztította a kórokozókat a szervezetből. Emellett az sem elhanyagolható tény, hogy az alkohol zsibbasztó hatásának köszönhetően pillanatok alatt képes enyhíteni a torokfájást és még a gyulladást is csökkenti. Ha még egy csepp mézet is teszünk bele, akkor tovább fokozhatjuk a hatását. Persze ne vigyük túlzásba az alkoholfogyasztást. Egy másik népi gyógymód szerint, a pálinkába erőspaprikát kell áztatni, és úgy lehúzni. Ez segít kitisztítani az eldugult orrot és gyulladáscsökkentő hatású.

Forralt bor

Manapság az adventi vásárok elengedhetetlen kelléke a kezünkben szorongatott forralt bor. Az csak egy dolog, hogy nagyon finom és pillanatok alatt felmelegíti az egész testünket, de még a nátha ellen is kiváló gyógymód. A borban található antioxidánsok erősítik az immunrendszert, a szegfűszeg és a fahéj segíthetnek légúti betegségek esetén a légutak megtisztításában, a köhögés csillapításában. Ha még egy kis frissen reszelt gyömbérrel is megbolondítjuk, akkor tovább fokozhatjuk a hatását, hiszen a gyömbér önmagában is kiváló megfázás elleni csodaszer.

Citromos tea mézzel

A feketeteák tele vannak antioxidánsokkal, amelyek segítenek a szervezetnek legyőzni a sejteket károsító szabadgyököket. Fontos azonban, hogy ne igyuk túl forrón, mert akkor leforrázzuk a torkunkat, és ezzel többet ártunk, mint használunk! Mézzel és citrommal tovább támogathatjuk az egészségünk megőrzését és a náthából való kigyógyulást. A citrom C-vitamin tartalma erősíti az immunrendszerünket, a mézben található természetes antibiotikumok, értékes ásványi anyagok és vitaminok gyorsítják a felépülést. Az egésznapos tea kortyolgatásával gondoskodunk a meghűlés okozta folyadékhiány pótlásáról is.

Kamillás inhalálás

Gyerekkorunkban, ha megfáztunk a mama főzött egy kondér kamillavirágot, elénk tette, fölé kellett hajolnunk, egy törölközőt terített a fejünkre és a lábasra, hogy a gőz ne tudjon megszökni. Nekünk az volt a dolgunk, hogy jó mélyeket szippantsunk. A gőz segíti a váladék fellazulását, izzasztó hatásának és a kamilla gyulladáscsökkentő tulajdonságának köszönhetően pillanatok alatt megszabadulunk az orrdugulástól, a torok- és fejfájástól. Ez a módszer ma is kiválóan működik, próbáljuk ki bátran!

Torma

Mama titkos fegyvere volt a frissen reszelt torma is. Amint szipogni kezdtünk, már szaladt is a kertbe, visszatért egy termetes tormával, és reszelni kezdte. A tormában található illóolajoknak köszönhetően, már akkor folyni kezdett az orrunk és könnybe lábadt a szemünk. Ezután kis ecetes, cukros vízbe tette a reszelt tormát, jól elkeverte, és ledugott egy kanálnyit a torkunkon. Miután újra sikerült levegőt vennünk, azt éreztük, hogy kitisztult az orrunk, és a torkunk sem kapar már annyira. A torma kiváló köptető, elősegíti a torokban lerakódott váladék felszakadását, csökkenti a gyulladást, emellett természetes antibiotikumokat is tartalmaz, amelyek segítik a gyógyulást nátha és más megfázásos betegségek esetén. Ráadásul kétszer annyi C-vitamin van benne, mint a citromban.