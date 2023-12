Ezek a legszuperebb applikációk a karácsonyhoz

1. Nincs ötlet a menühöz?

A menü megtervezése nem éppen stresszmentes feladat. Azonban nagy segítségünkre lehet egy olyan applikáció, ami elvégzi ezt helyettünk. Ilyen a Big Oven, a Nosalty vagy a Street Kitchen alkalmazása. Csak ki kell választanunk milyen típusú ételt szeretnénk, aztán válogatni idő és nehézségi sorrend alapján kategorizált receptek közül.

Fotó: Pexels

2. Kövessük a Télapót

Ugyan december elején nálunk már járt a Mikulás, de a világ más tájaira a Télapó viszi a karácsonyi ajándékokat. A Santa Tracker appal láthatjuk, hogy éppen hol van, melyik földrészen látogatja meg a gyerekeket.

3. Tervezzünk előre

Számos tervező applikációt találunk telefonunkra. A Planer&Journalen összegyűjthetjük a teendőket, illetve azt is beállíthatjuk, hogy mikor jelezzen. Ezt akár a naptárban is megtehetjük.

4. Figyeljünk az időre

Egy megbízható időzítő kötelező alkalmazás egy telefonon. Általában eleve megtaláljuk rajta, de ha mégsem, akkor mindenképpen töltsünk le egyet. Hiszen kiváló a főzéshez, de akkor is hasznát vesszük, ha például a társasjáték dobozából elveszett a homokóra.

5. Szerezzünk ötletet

A Pinterest alkalmazáson mindenki megtalálja a stílusához illő dekorációs ötleteket. Ha nincs elég inspirációnk, akkor itt biztosan találunk, nem is keveset! Akár csinálhatunk saját albumot is, ahol kategorizálni tudjuk a lementett képeket.

6. A muzsika alap

A zene nagyon fontos eleme a hangulatnak. De nem csak az ünnepléskor, hanem már a készülődés alatt is meghozhatja a kellő karácsonyi lázat. A Spotify ingyenes verziójában is beállíthatunk a háttérben karácsonyi albumokat. A fizetős előnye, hogy magunknak is összeállíthatjuk a kedvenceket, illetve nem zavarnak meg minket reklámok.

7. Ünnepi bájitalok

Ilyenkor a koccintás sem maradhat el, azonban minden koktél receptet nem tudunk a fejünkben tartani. A My Coctail Bar erre is megoldás! Bőségesen válogathatunk az ünnepi bájitalok közül, ami lehet alkoholos és alkoholmentes is.

8. A fa hiányzói

A Trello egy nagyon sokoldalú alkalmazás. Kiváló listák elkészítéséhez, de akár a fa díszeinek összeválogatásához is alkalmazhatjuk. Csak fel kell töltenünk a képeket, és máris rendszerezetten látjuk, hogy mi az, ami még esetleg hiányzik.

9. Segít tartani a diétát

Szinte elkerülhetetlen, hogy az ünnepek alatt ne szaladjon fel ránk legalább pár deka. Azonban, ha van egy ellenőrünk a telefonunkban, aki figyelmeztet az elfogyasztott kalóriák mennyiségére, máris sokkal egyszerűbb odafigyelünk a diétánkra. A YAZIO alkalmazásban gyorsan és egyszerűen felvezethetjük az elfogyasztott ételt, az pedig kiszámolja, hogy mekkora és milyen minőségű a tápértéke. Ha csomagolt ételt eszünk, akkor ha befotózzuk a csomagoláson található vonalkódot, magától kiszámolja az értékeket. Így tudjuk követni, hogy naponta hány kalóriát viszünk a szervezetünkbe.

10. Rendszerezett bevásárlás

Ha papírra írjuk fel, milyen hozzávalók kellenek az ünnepi menühöz, elveszhet a táska mélyén. Azonban, ha HNGRY Bevásárlólista appon vezetjük, akkor a piálgatás és a rendszerezés is sokkal egyszerűbb lesz. Akár boltonként is készíthetünk külön-külön listákat.

11. Így készítsük magunknak

Nincs ötlete a karácsonyi dekoráció minden eleméhez, esetleg saját készítésű díszeket is szeretne? A telefonra letölthető DIY appokkal tud inspirálódni, ráadásul az elkészítésben is segít. A díszekhez tartozik leírás lépésről-lépésre, illetve a legtöbbhöz oktatóvideó is tartozik. Applikáció nélkül is találunk rengeteg ötletet az interneten.

12. A megfelelő ajándék

Az Elfster egy igazán különleges applikáció, számos segítséget nyújt a tökéletes ajándék megtalálásához. Kategóriánként nézelődhetünk a tárgyak között, majd az oldal azt is megmutatja, hogy hol juthatunk hozzá a legjobb áron. Ezen kívül betehetjük a termékeket a „Wishlist”-ünkbe is, amit ismerőseinkkel megoszthatunk. Így ők is tudni fogják, hogy mi az, amire igazán vágyunk. Ezen kívül az ünnep végén indíthatunk az applikáción „csere” eseményt is, ahol a meghívottakkal elcserélhetjük az el nem talált ajándékokat.