Ennek a 4 csillagjegynek nagyon kell most vigyáznia, keményen odacsap a Mars

A Mars az erőt, az akaratot, az energiát, a cselekvést, a becsvágyat, a bátorságot, az elszántságot, a küzdőképességet jelöli a horoszkópban és könnyedén össze is kavarja a szálakat - írja a Ripost.

Bika

(IV. 21.–V. 20.)

Ha valaki őszinte veled kapcsolatban, az még nem jelenti azt, hogy az illető rosszakaratú lenne. Sőt még az sem biztos, hogy kritizálni akart. Te most nagyon sokat és hirtelen változol, ami meglepő lehet mások számára. De nem kell megijedned a saját változásaidtól, a visszajelzés alkalmat adhat a korrigálásra. Túlzásba viheted például a technikai eszközöktől való függését. Ugye nem akarsz tv-zombi vagy mobilidióta lenni? Számítógépgurunak lenni persze más.

Fotó: Shutterstock

Oroszlán

(VII. 23.–VIII. 22.)

A munkahelyi feszültségek, ha lehet, még fokozódnak. Vigyázz, bele ne betegedj a magadra vett felelősségbe, gondokba! Még veled is megeshet, hogy már nem bírod tovább a stresszt. Ráadásul állandó támadásoknak vagy kitéve, s ezt nehezen tudja feldolgozni igazságszerető természeted. A pihenés mindenképp jól jön, de ha te vagy a főnök, akkor egy csapatépítő tréninggel vagy lazító kocsmázással is oldhatod a helyzetet. Egyébként meg minden rendben van.

Mérleg

(IX. 23.–X. 22.)

A Mars kedvezőtlen fényszögeket kap a jegyedben, melyek nagyon konokká és kérlelhetetlenné tesznek. Az is lehet, hogy valamelyik családtagod valósággal kiprovokálja ezt az ellenállást. Embert próbáló munkát és lázas betegséget is jelez ez a fényszög. A legjobb, ha a sok energiának találsz jó levezetést, például valamilyen sportban vagy favágásban, vagy alakítsd át az otthonod. Készülj fel az otthoni nehézségekre!

Skorpió

(X. 23.–XI. 21.)

Mindig is nyakas voltál, de most rátehetsz még egy lapáttal: uralkodó bolygóid kedvezőtlen konstellációban állnak egymással, és még a mindent megakasztó Szaturnusszal is. Vigyázz, nehogy a nagy akarásban végül kárt tegyél magadban! Most inkább kerüld az extrém sportokat, a veszélyes megmérettetéseket és a sötét helyeket! Az éles szerszámokkal legyél óvatos, akárcsak a közlekedésben! Ellenőriztesd gépjárműved műszaki állapotát és biztosítását!