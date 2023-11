Kezdd a telet méregtelenítő teakúrával! Ez a négy csodaszer valósággal új emberré varázsol

Évente mindenki számára ajánlott egy-egy tisztítókúra beiktatása, ugyanis ez nagyon jó hatással lehet a szervezetünk számára. Nem csak egészségesebbek lehetünk tőle, hanem akár fogyhatunk is a méregtelenítő teák segítségével! Ha pedig télről van szó, akkor amúgy is divatnak örvendenek a forró teák, amelyeket bármikor fogyaszthatunk otthonukban is, vagy akár vendégségben. Az alábbi négy tea nem csak hogy finom, hanem még meg is tisztítja a szervezetedet a méreganyagoktól.

A méregtelenítést mindenki számára ajánlják kortól és nemtől függetlenül Fotó: unsplash.com

A Mindmegette.hu gyűjtötte össze az alábbi négy receptet, az ő szakértelmük a főzés terén biztosítja, hogy egészséges és kellemes teák kerüljenek a bögréitekbe.

CITROMFÜVES ROOBIOS TEA

A vörös rooibos tea a dél-afrikai rooibos bokor (vagyis a vörös fokföldirekettye) leveleiből származik, és nagyfokú antioxidáns tulajdonságairól ismert. Tanulmányok szerint a citromfű tea pedig vízhajtóként működik, ami segíthet a máj, a vesék, a húgyhólyag és a hasnyálmirigy megtisztításában. A kettő együtt tökéletes kombináció a méregtelenítéshez!

ÉDESKÖMÉNY TEA

Az édeskömény tea enyhíti a székrekedést, ugyanis ellazítja az emésztő izmokat, ezáltal pedig elősegíti, hogy a méreganyagok gyorsabban kitisztuljanak a szervezetünkvől. Emellett növeli a szervezet antioxidáns aktivitását, melynek hatására segíti a vesét és a májat az oxidatív stressz (vagyis az antioxidánsok és szabadgyökök egyensúlyának megbomlásának) kezelésében.

KURKUMÁS GYÖMBÉRTEA

A kurkumában található kurkumin egy olyan hatóanyag, ami segíti a méreganyagok kiürítését szolgáló enzimeket, és olyan antioxidánsokat tartalmaz, melyek helyreállítják a májsejteket, ráadásul az epe termelését is fokozzák. A gyömbér pedig megnyugtatja a gyomrot és a zsírégetést is felpörgeti.

ZÖLD TEA

A zöld teát már régóta csodateaként emlegetik – jó okkal! Többek között olyan antioxidánsokat tartalmaz, amelyek segíthetnek megakadályozni a rákos sejtek szaporodását a májban, és védelmet nyújtanak a májbetegségekkel szemben.