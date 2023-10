Horoszkóp: a holdfogyatkozás odavágja az egész hetünket

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Érzelmi árvizet hozhat számodra a hét. Kedden és szerdán igazán érzékeny és szentimentális hangulatba kerülhetsz. Mindenki (te is) hajlamos lehet a sírásra. A hét második fele ugyanakkor visszaadja a lendületedet. Ám hétvégén két nap alatt öt bolygószembenállás óvatosságra int. Az egyik egy részleges holdfogyatkozás…

Fotó: Tom Wang / hutterstock

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Használd ki a hétfő megmaradt óráit pihenésre, mert erőt kell gyűjtened azokhoz az emberekhez, akik mindig tőled várják a megoldást. A hétvégén öt bolygószembenállás lesz, amelyet már a hét közepétől érzel. Fokozatosan nő benned a feszültség, épp ezért jó lenne, ha nem robbannál fel, és nem bántanál meg senkit.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

A héten sajnos meg kell küzdened az érzelmekkel, csak utána célozhatod meg az emberek értelmét. A munkahelyeden sem lesz könnyű dolgod. Győzködés helyett hagyd az időre a dolgot! Hétvégén kímélő étrendet válassz, ha jót akarsz magadnak!

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

A hétfői lustálkodás után meglepően lelkesen ugrasz fejest a teendőkbe kedden. Köszönheted ezt annak a nagyszerű égi jelenségnek, ami keddtől csütörtökig segít a jó közérzet és a remek szellemi képességek kiaknázásában. Majd egy kis csend után a hétvégén óriási fejtörést okoznak a gyerekek, vagy gyerekes felnőttek. Ne feledd, nem téged akarnak bosszantani!

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

Időzített bombán ülsz. Hétfőn még élvezd a hosszú hétvége utolsó napját, de keddtől vértezd fel magadat! A hétvégi feszült bolygóállások családi és/vagy munkahelyi nézeteltérést jeleznek. Őrizd meg a higgadtságodat, és tudd, senki sem miattad tesz dolgokat, hanem azért, mert arra hajlamos, vagy arra képes! Segíts nekik!

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

A bolygók keddre és szerdára valami fontos információt jeleznek. Kár lenne lemaradnod egy ilyen remek lehetőségről. Ráadásul arra kell rájönnöd, hogy azok, akik eddig irritáltak, nem is olyan idegesítőek. Ezek után a hétvége arra jó, hogy átértékelj pár dolgot az életed több területén.

Mérleg heti horoszkóp (09.23-10.22.)

A hét első felében optimistán látod az anyagi helyzetedet, de a hétvége közeledtével egyre gyűlnek a sötét felhők. Lassan a kétségbeesés szélére sodródhatsz. A hétvégén csődöt mondhatnál, hacsak nem kezdesz el takarékosabb üzemmódba kapcsolni előtte…

Skorpió heti horoszkóp (10.23-11.22.)

Hatalmas szakadék lesz a hét első és második fele között. Keddtől csütörtökig csodálatos konstellációk lesznek az égen, amelyek megerősítenek, hogy a dolgok jó irányba haladnak. Majd jön a hétvége, amikor két nap alatt öt bolygószembenállás lesz az égen. Ezekből egyik egy részleges holdfogyatkozás, ami kedvezőtlen az egészséged szempontjából. Vigyázz magadra!

Nyilas heti horoszkóp (11.23-12.21.)

Szinte az egész heted arról szól, hogy valaki miatt és/vagy helyett dolgozol. A bolygók szerint mindaz, amit most csinálsz jó pont lesz, amit később „beválthatsz”. Csütörtöktől visszatér az életkedved.

Bak heti horoszkóp (12.22-01.20.)

Keddtől csütörtökig csodaszép fényszögek rávilágítanak, hogy mennyi klassz ember van a közeledben. Ők a szövetségeseid, akikre számíthatsz. Törekedj a kölcsönös támogatásra! Majd a hétvége közeledtével egyre több vitának leszel szem- és fültanúja. Maradj ki ezekből! Akkor is, ha látod a megoldást! Meg kell várnod, hogy a segítségedet és/vagy a véleményedet kérjék.

Vízöntő heti horoszkóp (01.21-02.18.)

A konstellációk jó kedvet és jó híreket hoznak. Utóbbi a pénzzel kapcsolatos. Ünnepelj, de ne kezdd el szórni a plusz bevételt! Ne költsd el, mielőtt megkapod! Hétvégén öt ronda bolygószembenállás lesz az égen, ami nálad családon belüli feszültségeket szimbolizál.

Halak heti horoszkóp (02.19-03.20.)

Többen irigykedhetnek rád. Keddtől csütörtökig csodaszép konstellációk léleksimogató hatással lesznek rád. Tudod, hogy jó úton jársz, és most nem zavar, hogy egyesek fanyalognak, kritizálnak téged. A hétvége sajnos kellemetlen égi folyamatokkal próbára tesz téged (is). Arra ügyelj, hogy mit és hogyan mondasz ki! Te is tudod, nem törölheted, ha egyszer elhagyta szádat…

(Astronet)