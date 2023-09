Fantasztikus takarítási tippet osztott meg egy TikTokker: a kommentelők odáig vannak érte

Mindenki azt szeretné, ha csillognának-villognának a bútorok az otthonában, azonban a por ellen vívott harc mintha soha nem akarna véget érni: amint letakarítottunk minden létező felületet, már kezdhetjük is elölről az egészet. Egy TikTok felhasználó azonban nyújtott megoldást erre a problémára, a kommentelők pedig odáig vannak a filléres portaszító receptjéért.

Fotó: Unsplash.com

Az ausztrál Carolina Mccauley, aki gyakran oszt meg háztartással és takarítással kapcsolatos tippeket a TikTok-oldalán, ezúttal is egy egyszerű, mindössze néhány összetevőt igénylő receptet tett közzé: ezek ráadásul szinte mind megtalálhatók a legtöbb háztartásban. Mindössze annyit kell tenni, hogy összekeverünk két csésze vizet 1/4-ed csésze ecettel, hozzáadunk még egy evőkanál olívaolajat, valamint három cseppet az általunk használt mosogatószerből. Ha szeretnénk kellemes illatot varázsolni a vegyületnek, cseppenthetünk hozzá egy kevés illóolajat is (például levendulát, citromot, cédrusfát vagy pacsulit). Miután az összetevőket egy spray palackban alaposan összeráztuk, egy mikroszálas kendőre spriccelve már használhatjuk is: a legtöbb felületen – fán, üvegen és a tükrökön is – működik a szer. Carolina elmondása szerint az elegy nem csupán eltávolítja, de taszítja is a port. Ráadásul a nő azt is hozzátette, elég havonta egyszer használni a keveréket, ami így nem csak gazdaságos, de tartós hatást is eredményez.

A kommentekben Carolina követői lelkesen fogadták a praktikát, volt, aki kipróbálta és elégedettségéről számolt be.

Én is ezt használom: 100%-osan távol tartja a port. Már közel sem kell annyit portalanítanom, mint régen, úgy, hogy egyébként van 3 kutyám!

– írta az egyik lelkes kommentelő, a Mirror beszámolója szerint.