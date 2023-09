Íme két zöldség, amitől csak úgy olvad a hasi zsír

Köztudott, hogy ha fogyni akarunk, akkor abban a zöldségek nagy barátaink, mivel alacsony kalóriásak, és magas a rosttartalmuk. Utóbbi azért nagyon fontos, mert eltelít minket, így csökkenti a nassolás utáni vágyat két étkezés között. Továbbá a zöldségek nagy előnye az is, hogy magas a víz tartalmuk is, ami szintén segíti az éhségérzet csökkenését. Az articsóka és a spárga azonban ezeken felül is segít nekünk a fogyásban. Igazi zsírolvasztó zöldségek!

Ha fogyni szeretnénk, akkor muszáj zöldséget fogyasztanunk. Fotó: Pixabay

Articsóka

Alapvetően, ha superfood-okról beszélünk az embereknek a chia mag, quinoa és társai jutnak eszébe. Nos itt az idő még valamit felírni a listára: az articsóka! Hozzáadhatjuk salátához, omletthez, vagy akár krémes levest is csinálhatunk belőle. Könnyen ízesíthető és rengeteg jótékony hatása van.

Pam Hartnett dietetikus azt mondja róla, hogy az articsóka egy olyan titkos szuperhős, amely megvédi a bélrendszerünket a káros baktériumoktól, amellett, hogy segíti eltüntetni a hasi zsírt. Nagyon magas a rost és inulin tartalma, ami prebiotikumként működik a beleinknél, mivel táplálja a bél mikrobiomjait.

Ezen felül az inulin egy olyan fajta szénhidrát, amit az emésztőenzimek nem bontanak le, így az épségben eljut a vékonybélbe. Az articsóka ezen felül rengeteg antioxidánst tartalmaz, amik szintén fontos szerepet játszik a fogyókúra során.

A dietetikus szerint a másik szuper zöldség a zsírolvasztáshoz a spárga.

A spárga rendkívüli módon meg tudja mozgatni az anyagcserénket, mivel vízhajtó hatása van. Emellett az articsókához hasonlóan tele van rostokkal és inulinnal is. További jótékony hatása az, hogy megelőzi a puffadást, amitől már egyből jobban érezhetjük magunkat a bőrünkben - írja shefinds.com.

Ha a mindennapi diétánkban belecsempésszük a spárgát, akkor bélrendszer mikrobiomjai növekedni kezdenek, így támogatva a súlycsökkentést. Hartnett természetesen erőteljesen javasolta, hogy csökkentsük a bevitt cukormennyiséget is fogyókúra esetén, mivel azok mind a hasi zsírpárnáinkon mutatkoznak meg.