Szakítás lesz a vége: ez a négy csillagjegy un rá a leghamarabb egy kapcsolatra

Mostanában mintha nem szerelem, hanem szakítás lenne a levegőben: egyre-másra jelentik be a sztárpárok, hogy vége. Legutóbb például Sydney van den Boschról derült ki: különválnak útjaik focista férjével, de Király Viktorék vagy épp Tóth Gabiék válása is elég friss még... Persze nem lehet mindenért a csillagokat hibáztatni, de tény: egyes horoszkópok szülöttei egyszerűen nem illenek össze, míg mások a jellemük miatt hordozzák magukban a szakítást. Most őket leplezzük le, egész konkrétan azokat, akik egyszerűen egy idő után ráunnak a szerelmükre, és ezét döntenek amellett, hogy dobbantanak.

Van, aki egyszerűen idő előtt ráun a szerelmére... Fotó: New Africa / Shutterstock

4 csillagjegy, aki hamar ráun a szerelmére

Kos

A tűzjegyű Kost a Mars uralja: energikus, képtelen egy helyben maradni – ami bizony a párkapcsolataira is rányomja a bélyegét. Szereti, ha van kapcsolata, ugyanakkor a kezdeti tűz helyét hamar átveszi az unalom, főképp, ha a partnere kevésbé aktív, inkább otthonülő típus. A Kosok akkor döbbennek rá, hogy ők élni akarnak, élményekre vágynak, nyüzsgésre, amikor az első hetek-hónapok extázisa alábbhagy, és átveszi a helyét a napi rutin.

Ikrek

Cserfes, beszédes levegő jegy, akit mi sem utat jobban, mint egy lassú, eredménytelen társalgás. Tele van ötletekkel, gondolatokkal, elképzelésekkel, és ha ezeket nem tudja megosztani, ezekben nem lel partnerre szerelme személyében, akkor bizony hamar elkezd azon gondolkodni, hogy a jó ember mellett van-e.

Nyilas

A Nyilas jegy szülötteinek vérében van a felfedezés. Tűz jegyűek, és ezt le sem tagadhatnák: nekik menni kell, új dolgokat megismerni, megtapasztalni. Épp ezért érzik úgy sokszor, hogy a partnerük csak visszatartja, lehorgonyozza őket.

Vízöntő

A Vízöntő rémálma miden egyes nap ugyanazt csinálni. Érthető hát, ha egy kapcsolat is idő előtt unalomba fullad nála. Ő az, akinek nem menő péntek esténként összebújni a kanapén a kedvesével: neki egyik héten egy új éttermet kell kipróbálnia, a következőn egy kiállítása vagy egy koncertre elmennie és így tovább. Ha ezt nem tudod neki megadni, ne lepődj meg, ha hamarosan kijelenti: vége.