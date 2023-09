Elég bátor vagy, hogy elolvasd? Leleplezzük a csillagjegyek legidegesítőbb tulajdonságait

Bizony a horoszkópunk nem csak a sorsunkat vetíti elő, hanem a tulajdonságainkra is hatással van, legyen szó előnyös, kedvező vagy kifejezetten előnytelen, rossz tulajdonságokról. Most a Life.hu segítségével felfedjük, csillagjegyed alapján mik azok a tulajdonságok, amik a környezetedet a leginkább zavarják, illetve amik a saját lelki fejlődésed legnagyobb gátjai.

Mindenkinek vannak rossz tulajdonságai. Ezek egy részéről bizony csillagjegyünk tehet Fotó: Shutterstock

Ezek a csillagjegyek legrosszabb tulajdonságai

Kos

A Kos csillagjegy szülöttei bizony nem ritkán mennek fejjel a falnak. Sokak szerint valóban olyanok, mint az állat, ami a születési dátumukhoz kapcsolódik. Egoisták, kapkodnak, hamar dühbe jönnek, ha a dolgok nem úgy alakultak, ahogy ők azt eltervezték. Hajlamosak olyan döntéseket hozni dühükben, amit később megbánnak.

Bika

A Bikák alapvetően praktikus, anyagias emberek, akik ugyanakkor szeretik élvezni is az életet, a luxust. Ezzel nem is lenne baj, csakhogy rendkívül makacsok, amit a fejükbe vettek, ahhoz akkor is ragaszkodnak, amikor már rég nem kéne, ráadásul hedonizmusuk önzővé teszi őket, birtoklási vágyukkal pedig őrületbe kergetik a partnerüket.

Ikrek

Az Ikrek társasági emberek, akik mindenkihez szeretnek közel állni, ugyanakkor épp emiatt elég felszínesek, és sokszor bizony nem is megbízhatóak. Ráadásul mivel élnek-halnak az újdonság varázsáért, a hűség nem az erősségük: hamar tovább állnak, ha úgy hozza kedvük.

Rák

Ha van családcentrikus és érzékeny csillagjegy, akkor a Rák az. Nincs is ezzel semmi baj, amíg el nem kezdenek lelkizni, drámázni. Épp emiatt néha úgy kell bánni velük, mint a hímes tojással, ami azért egy idő után mindenkinek rendkívül fárasztó.

Oroszlán

Az Oroszlánnak erőssége és gyengesége is, hogy folyamatosan a középpontban akar lenni, azt várja el, hogy minden figyelem rá irányuljon. Született vezetők, ugyanakkor rendkívül ki tudnak borulni, ha nem kapják meg a megfelelő figyelmet. Ráadásul lusták is, ugyanis megszokták: úgyis körülöttük forog a világ.