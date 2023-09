Pikáns részletek a szakításról: Már az esküvőn kódolva volt Király Viktorék válása

A hasonló esetekre szokták azt mondani, hogy az vesse rájuk az első követ, akinek sosem volt az életében párkapcsolati válság. Ám Király Viktor és Király-Virág Anita esete picit más: szépek, híresek, ismertek, és jó ideig az ország szeme előtt élték az életüket. Mindenki tudott a boldogságukról – ahogy most mindenki kíváncsi arra is, hogy mi történhetett közöttük, ami miatt örökre búcsút intenek egymásnak. A pontos okokat senki más nem tudhatja, csak ők, de az első hibát talán ott ejtették, hogy kicsit jobban meg kellett volna ismerniük egymást, mielőtt gyereket vállalnak és kimondják a boldogító igent. Valószínűleg mindkettőjüket elvarázsolta a másik; Viktort a lány szépsége, Anitát pedig az énekes ismertsége.

Könnyen lehet, hogy mindkettőjük élete másképpen alakul, ha a balatoni esküvő előtt picit több időt töltenek csak kettesben – ám ma már csak az égiek a megmondhatói, hogy mi lett volna igazán jó számukra. Akik jelen lehettek a viszonylag szűk körű esküvőn, azt is furcsállhatták, hogy a zenei világból egyedül Kasza Tibi és a hitvese volt meghívva. Még jobban felkeltette a figyelmet az, hogy Anita kecskeméti családja nagy létszámmal jelent meg, míg Viktor részéről csak a szűk családja kapott meghívót: az édesapja, az édesanyja és Linda. A hot! magazin most részleteket is elárul a kapcsolatukról.

Király Viktorékról már az lagzi alatt pletykáltak

Talán az erős kecskeméti pálinka vagy a balatoni jó bor tette, de az biztos, hogy az esküvői vacsora végére beszédesebbek lettek a rokonok. Többen is arról beszélgettek a magyar tengeren csodálatos takaróként tükröződő csillagos ég alatt, hogy Anita megfogta az Isten lábát. Jó dolga lesz – vélték a rokonok. Sőt, arról is suttogtak, hogy Viktor már a kezdetekkor annyira odavolt a lányért, hogy egyetlen randevú kedvéért bármikor leautózott Kecskemétre – a szerelme akkor még ott élt.

Nagy családi boldogság

Viktor is jelen volt a kisfia születésénél, és mindketten úsztak a boldogságban, hogy végre megérkezett Kolen, a Király családban második fiúunokaként. Azonban akkoriban már kisebb viharfelhők gyülekeztek az égen.

A famíliához közel állók azt rebesgették, hogy a család ritkán látja a picit. Ez furcsa lehetett számukra, hiszen a Király gyerekek nagy szimbiózisban élnek a szüleikkel.

Viharfelhők az égen

Úgy tűnik, nem sokáig tartott a boldog nász, pedig Anita a férje egykori legénylakását is otthonossá tette. Amikor Viktor végre elismerte, hogy hullámvölgybe került a házasságuk, már nem éltek együtt. A közösségi oldalaikon természetesen mindketten azt sugallták, hogy szeretnék rendbe hozni a házasságukat – ám ez nem sikerült nekik. Sőt, Anita a közösségi oldalán boldogan tette közzé, hogy új fotelt vásárolt az új lakásába.

Az a bizonyos harmadik…

Akik ismerik Viktort, azok tudják: ha problémás az élete, akkor nem csontsoványra fogy, hanem inkább elereszti magát, és felszed néhány kilót. Bár jól áll neki, de most is ez történt vele. Anita viszont a régi formájában maradt, sőt utazgatni kezdett, a közösségi oldalán egymást érik a tengerparton vagy éppen Milánóban készült fotók. Boldognak tűnik. Az sem elképzelhetetlen, hogy van valaki az életében. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint egy fotó Ciprusról, ahová a kisfiát is magával vitte, de a kommentek között Horváth Éva megjegyzésére érdemes odafigyelni: „Én a fotósra is kíváncsi lennék, nagyon menő. Anya persze bomba.” Persze senki nem tör pálcát Anita felett: egy év különélés után miért is ne léphetne be az életébe az új szerelem?!

Válás olasz módra?

Szó sem lesz hangos válóperről: csak a gyerektartásról és Kolen láthatásáról kell megegyezniük. A közös otthon – a megjelent hírekkel ellentétben – nem képezheti vita tárgyát, hiszen Viktor akkor építkezett, amikor Anita még a láthatáron sem volt. A kozmetikai termékeket forgalmazó cég pedig a hivatalos adatok szerint nem hoz akkora pénzt, hogy a énekes-zenésznek érdemes legyen ragaszkodnia hozzá.

