Rámosolyog a szerencse erre a 4 csillagjegyre egész augusztusban

Augusztus 7 ezzel a nappal veszi kezdetét a Majom hónapja, ami az egyik legszerencsésebb időszak lesz az évben. 4 csillagjegy különösen érezheti az égiek áldását! Az Astronet összegyűjtötte, hogy kik is ők.

Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Bivaly

Fantasztikus jó energiákat hoz a Majom hónap a bivaly csillagjegyűeknek, még akkor is, ha azt elsőre nem is érzik meg. Szerelem, munka, pénz területén biztosan valami jó dolog fog történni velük. Még az is előfordulhat, hogy váratlan lehetőséget kap, amit semmi kép nem szabad kihagynia. Augusztus végére kissé lelassul az energia, de továbbra is szilárdnak érezhetik magukat a bivaly szülőttei, különösen a pénzügyeidet illetően.

Nyúl

Ezen csillagjegy számára lassan fog kibontakozni a Majom hónap energiája. Napról-napra egyre inkább érezhet megkönnyebbülést, mintha elsimulnának körülötte a gondok. Az univerzum egész hónapban támogatni fogja.

Ló

A ló csillagjegyüket nagyon jó hatások fogják érni. Olyan változások fognak elkezdődni az életében, amik hosszú távon megalapozzák a boldogságát.

Majom

Augusztus a bőség hónapja lesz a számára. Ez a bőség most sok területen megnyilvánulhat: jelentheti a pénz áramlását; a termékenység növekedését, gyermekáldást; a szerelem energiáinak felerősödését.