Természetes praktikák, amikkel messze elűzheted a szúnyogokat

Pillanatok alatt hazavághat bármilyen nyaralást vagy akár egy sima, könnyed estét is, ha megjelennek a szúnyogok. Igaz, a vízpartok közelében a legaktívabbak, de sajnos ott vannak szinte mindenütt – cserébe sehol sem látják őket szívesen. Összegyűjtöttünk pár olyan természetes praktikát, amivel távol tarthatjuk az aprócska vérszívókat magunktól, a kertünktől, otthonunktól.

Szabadulj meg a szúnyogoktól! Fotó: Pixabay

1. Szúnyogriasztó kerti kedvencek

Létezik néhány különleges tulajdonságokkal rendelkező növény, amelyek segítenek elűzni a szúnyogokat és más rovarokat. Az illatuk, az olajuk vagy az alkotóelemeik révén sikeresen védelmezik a kertet, a teraszt vagy akár a bőrünket a szúnyogcsípésekkel szemben. Fontos megjegyezni, hogy az egyéni érzékenység és a környezeti tényezők befolyásolhatják a hatékonyságukat, így érdemes kipróbálni őket, hogy megtaláljuk a számunkra legmegfelelőbb megoldást.

2. Koktélba is mehet belőle

A citromfű leveleinek erős illata amellett, hogy elriasztja a szúnyogokat, még az emberekre is nyugtató hatással van. A koktélokba a menta mellett gyakran használt ízesítő, de mielőtt beletennénk, mindenképpen mossuk meg alaposan.

3. Metsszük rendszeresen

A bazsalikom rendkívül népszerű az olasz konyhában, de kevesen tudják, hogy a szúnyogokat ellen is hatásos lehet. Ha a palántát rendszeresen megmetsszük, akkor nem csak gyorsabban fog nőni, hanem az illata is intenzívebb lesz, így hatása még erőteljesebb lehet.

4. Tovább élünk tőle?

A kakukkfű nemcsak a kerti szúnyogokkal harcol, hanem más kártevőkkel is, például a káposztalégy ellen is hatékony. Emellett a kakukkfű természetes fájdalomcsillapító hatással is bír. Kiváló fűszernövény húsos, gombás és paradicsomos ételekhez.

5. Spray helyett illatos olaj

A levendula nem véletlenül sokak kedvence, hiszen csodás színével a kertünk éke, az pedig a hab a tortán, hogy a szúnyogokat is távol tartja. Ezenkívül a levendulaolajnak nyugtató és stresszoldó hatása van, és segíthet a jó alvásban. Gyertya formájában is kipróbálhatjuk. Amennyiben a szokványos szúnyogriasztó sprayk szagát nem szeretjük, akkor levendulás olajjal is bekenhetjük bőrünket.

6. Mutatós asztaldísz

A rozmaring erőteljes illatát nem szeretik a vérszívók, így nagy ívben elkerülik. A virágos változata mindamellett, hogy elűzi a szárnyas rovarokat, még mutatós asztaldísz is lehet, ami egy kerti partin igazán praktikus megoldás.

7. Minden hónapban virágzik

A körömvirág a szúnyogok mellett a káposztalepkéket és a levéltetveket is távol tartja. Ezenkívül a körömvirág virágai ehetők és szép színt, valamint ízt adhatnak a salátáknak vagy más ételeknek. Nevét a latin "calendae" szóból kapta, ami a "hónap első napját" jelenti, mert a növény hosszú virágzása miatt minden hónapban találhatóak rajta hajtások. Érzékeny növényeink mellé nyugodtan ültethetjük, hogy erős illatukkal távol tartsák a kártevőket.

8. Leghatékonyabb olaj

Az eukaliptuszt olaj formában nyugodtan használhatjuk bőrünkre is szúnyog riasztóként. Új kutatások szerint a citromos eukaliptusz olaj az egyik leghatékonyabb csodaszer a vérszívók ellen. Hatása általában három óráig tart, de ez a bőrtípustól is függ.

9. Természetes távoltartó

A krizantém virágjából nyerik ki a pietrint, amely egy természetes rovarirtó hatóanyag, amelyet nyernek ki. Ez az anyag hatékonyan távol tartja a szúnyogokat. Nálunk leginkább temetői virágként ismerik.

10. Gyorsan növekszik

A fodormenta és macskamenta friss illata számunkra kellemes, a szúnyogok viszont nagyon utálják. A mentaolaj természetes rovarriasztó hatóanyagokat tartalmaz, és számos kozmetikai- és rovarirtó termékben megtalálható. Ha a földbe ültetjük, akkor rendszeresen gondozzuk, mert hirtelen nagyon elszaporodhatnak.

11. Csípések kezelésére

A cickafarkolaj vagy kivonat hatékonyan elűzi a szúnyogokat, miközben megnyugtatja és regenerálja a bőrt, így akár a csípések kezelésére és tökéletes lehet.

12. Csökkenti a gyulladást

A neem-fa Indiában őshonos növény, amelynek különlegessége, hogy a legtöbb rovar utálja, így inkább elkerülik. A neem-fa magjából, leveleiből és kivonatából készült termékek hatékonyan védenek a szúnyogok ellen is. Emellett a belőle készült olajat hagyományosan használják a bőr és haj ápolására, mivel hidratáló és gyulladáscsökkentő hatással bír.

13. Jellegzetes illatával

A kakassarkantyú apró ovális levelei zöld-fehér foltosak vagy bíbor lilásak, amik jellegzetes kámforillatot bocsájtanak ki magukból. Ezért nemcsak a szúnyogok, de a legyek és molylepkék is elkerülik a helyet, ahol nő.

14. Árulkodó elnevezés

A büdöske vagy bársonyvirág nevéhez hűen elhajtja a rovarokat. Az apró és leginkább élénksárga őszirózsaféle erős szaggal rendelkezik. Érdemes belőle egyéb növényeink közé is ültetni, hogy a kártevők ne jelenjenek meg.