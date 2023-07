Különleges fordulatot hoz a július ennek a 4 csillagjegynek

Rák

A bölcsességedre, empátiádra nagy szükség van. Képes vagy meglátni, mi az, ami ellen nem érdemes küzdeni, de azt is, mikor kell feltétlenül felvenned a kesztyűt. A mostani egy olyan időszak számodra, amikor nagy lelki érésen, fejlődésen mész keresztül. Fontos felismerésekre jutsz, miközben a Nap a te jegyeden halad keresztül. Rájössz, hogyan tudod megvalósítani a közeli és távolabbi jövő terveit.

Fotó: Pixabay

Oroszlán

Mivel a Vénusz és a Mars is a jegyedben van, hatalmas energiák áramolnak feléd. Júliusban engedd magad szárnyalni, ha korlátozod magad, az bizony a hétköznapokon is nyomot hagy. Most viszont minden körülmény arra utal, hogy fellélegezhetsz, megkönnyebbülsz, és nagy sikereket érhetsz el magánéletben, munkában egyaránt. Amikor a Mars jegyet vált, és a leföldelt Szűz jegyébe lép, akkor pedig stabilizálódnak az eddigi eredményeid, örömeid, sikereid. Ezzel egy új fejezet veszi kezdetét az életedben.

Szűz

Július 11-én bolygód, a Merkúr az Oroszlánba, 28-án a Szűzbe lép, július 10-én pedig a Mars lép be a jegyedbe. Most jön tehát a te időd, amikor egyrészt felébred benned a teremtő erő, a kreativitás s a szenvedély, másrészt most a te energiáid működnek majd a világban, tehát szuperül tudod majd ezeket kamatoztatni. A Mars a Szűzben sorsfordító szerelmet hozhat számodra.

Skorpió

A bolygók jelzik, hogy a szingli Skorpió júliusban rátalál a szerelemre. Nemcsak a kémia működik, lelkileg, szellemileg is teljes az összhang. Ha már régóta párkapcsolatban élsz, a tüzes Oroszlán energiák hoznak új fejleményeket és szenvedélyt a kapcsolatba. De nemcsak ott: a munkában, érvényesülésben is vízválasztó lehet ez a periódus, mert nagyot léphetsz előre, és megvalósíthatod egy régi álmodat - írta az Astronet.