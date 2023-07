Figyelmeztetnek a szakemberek: veszélyes módszer terjed a TikTokon

Hihetetlen, de igaz! Egyre nagyobb divatnak örvend egy elképesztő napozási technika a TikTok alkalmazáson. A módszer lényege az, hogy naptej felkenése helyett a barnulni vágyóknak azt ajánlják, hogy csupán sörrel kenjék be a bőrüket, ami így sokkal gyorsabban és mélyebben bebarnul a nap hatására. Mondanunk sem kell, hogy az életükkel játszanak az emberek, akik ilyen taktikákhoz folyamodva akarnak órákat a tűzőnapon tölteni.

Ha védelem nélkül tesszük ki a bőrünket a tűző napnak és az UV-sugárzásnak, annak végzetes következményei lehetnek/Fotó: Pixabay

Az egész stratégia abból a megállapításból indult útjára, hogy a sörben található komló állítólag növeli a bőrünk melanin termelését, ami sötétebb tónusúvá teszi a bőrszínünket. Azonban ez egyrészt nem bizonyított, másrészt hatalmas a bőrrák kockázata, ha nem védjük a bőrünket a leégés, és a káros UV-sugarak ártalma ellen.

A New York Post számolt be az elképesztően veszélyes taktikáról, amellyel kapcsolatban egy bőrrák kutató Anne Cust professzor is nyilatkozott a lapnak.

A káros UV-sugarak okozzák a melanómák 95%-át, így szinte teljesen elkerülhető lenne ez a betegség, hogy ha oda figyelnének az emberek a nap káros sugaraira, és megfelelően védekeznének ellene. Ehelyett arra buzdítják egymást az emberek, hogy minél többet napozzanak, és minél intenzívebb taktikákkal fokozzák a barnulást

- foglalta össze gondolatait a doktornő. Egy másik szakértő Stefano Pietrini arra figyelmeztette a lap olvasóit, hogy a sör barnulást elősegítő hatású szerként való használata napmérgezést okozhat.

A sör napozásra való használata, különösen naptej használata nélkül jelentősen növeli a leégés, a hőguta, és folyamatos használat mellett a bőrrák kialakulásának esélyét. Sokan nem tudják, de az esetek 70%-ban a napsugárzás következményeiből alakul ki a bőrrák

- fejtette ki a bőrbetegségekkel foglalkozó szakember.