Elképesztő diétával fogyott le Betti a cukrászlány

A fiatal cukrásznak nem akármilyen kihívással kellett megküzdenie a fogyás érdekében: sütemények között éli életét, mégis a ketogén diétát választotta, ami azt jelentette, hogy a kóstolás azonnal tiltólistára került. Szerencsére erre is talált megoldást, ami biztosan szerepet játszott abban, hogy szakértőnk januári csoportjában ő lett a nyertes, hiszen testsúlyának 16%-át adta le a program ideje alatt. Új súlyát pedig azóta is tartja!

Jojó helyett lassú fogyás

Gonda Bettina már nem először küzdött meg a túlsúllyal, de úgy tűnik, most végre megtalálta a neki való módszert. A probléma már régóta kísérte.

Sosem voltam vékony, sőt, mindig is duci voltam, már gyerekként is. Szerintem nagyjából óvodás korom óta tíz kiló plusz mindig volt rajtam. Persze sok mindent kipróbáltam, hogy ez ne így legyen, egészen extrém dolgokat is, mint mondjuk a narancsdiéta. A kísérletezésnek és a rossz módszereknek persze nem lett más eredménye, mint a jojóeffektus, aminek a végére, olyan 2018 körül, elértem a 110 kilós súlyt, vagyis körülbelül 30 kiló plusz volt rajtam. Akkor már a vendéglátásban volt állásom, és rengeteget dolgoztam. Elkezdtem nagyon komolyan edzeni is, odafigyeltem az étkezésemre, így 2018 és 2020 között szépen egyenletesen leadtam ezt a plusz 30-at

– meséli a fiatal lány a Fanny magazinnak.

A gerincsérv mindent elrontott

Az akkori fogyás egyik fontos pillére volt a rendszeres és kifejezetten kemény edzés, Bettina rengeteg időt töltött az edzőteremben, ahol komoly súlyokkal dolgozott. Ez azonban egyszer csak nem volt már tartható.

– Kiderült, hogy három csigolyát érintő gerincsérvem van, és az orvosom egyértelműen eltiltott az ilyen mozgásoktól. E mellett a párkapcsolatomnak is vége lett, és azt éreztem, hogy minden tönkrement körülöttem. Az egyetlen, ami boldogsághormont szabadított fel bennem, az evés volt. Nem is csoda, hogy elég rövid időn belül újra 97 kiló voltam, ami mellé csak a munka hozott némi aktivitást. Tudtam, hogy lépnem kell, de először nem tudtam merre. Reát kezdtem el követni TikTokon, nagyon tetszettek a videói és a receptjei, de jó sokáig hezitáltam, hogy belevágjak-e egyáltalán. Amíg aztán idén januárban meghirdette a programját…



Kell az edzés a feszes bőrhöz

Sokszor tényleg egy ilyen lökés, ilyen motiváció kell ahhoz, hogy valakiben megérjen az elhatározás, és komoly erőfeszítést tegyen az ideális súly és külső irányába.

– Belevágtam a programba, és ma már tudom, hogy nagyon jó lépés volt. Az első két hét nehéz volt, hiszen a szénhidrátalapú táplálkozásról át kellett állnom a ketogén hedonista módszerre. Ez után viszont már nem okozott nehézséget, hiszen nagyon jók a receptek. Sőt, abban is jót tett, hogy rendszert hozott az életembe. Én munkaidőben sokszor el is felejtek enni, most viszont rá voltam kényszerítve, hogy erre is figyeljek. A program végére elért súlyt azóta is tartom, ahogy az étrendet is. És lassan a mozgás is visszatérhet az életembe: jelenleg gyógytornát végzek, de nemsokára elkezdhetek mást is, biciklizhetek, úszhatok, spinnigelhetek. Ez azért is fontos nekem, mert bár még 10 kilót szeretnék leadni, de igazából inkább már az érdekel, hogy formásabb legyek. Hiszen látom, hogy az edzések nélkül nem olyan feszes a bőröm, nem olyan kerek a fenekem. De ha mozoghatok, azt is szeretni fogom, amit a tükörben látok – mondja Bettina.

Fotó: ZSIGMOND LASZLO HUNGARY(AIPS MEMBER)

„Ízlelek és kiköpöm”

A ketogén étrendbe egy cukrászatban készülő hagyományos édességek biztosan nem férnek bele, ami azért is gond, mert a készítőnek muszáj kóstolnia. Ez nem kis kihívást jelentett a fiatal szakembernek.

– Amikor a programot kezdtem, szerencsére Ausztriában dolgoztam, ahol a desszertkultúra le van maradva, így kisebb volt a kísértés. Azt a módszert találtam ki ugyanis, hogy úgy kóstolok, ahogy a borkóstolókon, vagyis csak ízlelek, aztán kiköpöm. Ez mondjuk itthon, ahol sokkal jobb alapanyagokkal dolgozunk, nehezebben megy, de azért mindig meg tudom beszélni magammal, hogy mégsem ér annyit egyik finom falat sem, hogy újra elkezdjem a jojózást – mosolyog Bettina.



A hozzáállás is fontos - Seres Andrea - ketogén coach

Sokan gondolják, hogy családanyaként nehezebb belevágni egy súlycsökkentő programba, hiszen a család többi részének étkezéséről is ők gondoskodnak, és a diétába nem illeszkedő ételek napi kísértést jelentenek.

Bettina esete jól példázza, hogy amennyiben valaki komolyan eldönti, változtatni szeretne a táplálkozásán, akkor a napi kísértések mellett is lehetséges ez. A sikerhez az elkötelezettség mellett rendkívül fontos, hogy az új étrendben szereplő ételek igazán ízletesek legyenek és ne kelljen éheznünk. A testzsír leadása időigényes folyamat. A tudat, hogy nap, mint nap finom ételeket ehetünk, miközben kiegyensúlyozottan csökken a súlyunk, segít elterelni a figyelmet azokról az ételekről, amik egyébként kísértésbe vinnének. Érdemes Bettinához hasonlóan olyan programot választani, ahol egy szakemberen kívül a résztvevők egymást is támogatni tudják, ami segít átvészelni a mentális akadályokat, a célon tartani a fókuszt és ezzel is fenntartani a motivációt

– mondja a szakértő.



Bettina kedvenc receptjei

Tojásos, baconös avokádó

1 adag: 238 kcal

Hozzávalók 1 adaghoz

1/2 darab avokádó, bors, 1 szelet bacon, 1 kisebb tojás, só

Elkészítés

A sütőt melegítsük fel 200 fokra. Az avokádót vágjuk ketté, a magját vegyük ki. Fektessük egy tűzálló tálba a héjával lefelé. Szórjuk meg egy kevés frissen őrölt borssal. Tegyünk rá egy szelet bacon-t úgy, hogy a mag helyén egy kicsit benyomkodjuk. A tojást üssük bele az így kialakított lyukba. Sózzuk meg a tojás tetejét és tegyük a tálat a sütőbe. Süssük addig, amíg a tojás tükörtojás állagúvá válik.

Cukkinis marhahús falatkák

1 adag: 489 kcal

Hozzávalók 2 adaghoz

1 db közepes cukkini, 1 tk. só, 1 db egész tojás,1 kk. bors, 2 tk. szárított bazsalikom, 1 gerezd roppantott fokhagyma, 300 g darált marhahús, 2 ek. kókuszolaj

Elkészítés

A cukkinit a nagy lyukú sajtreszelőn reszeljük le, tegyük egy keverő tálba, sózzuk meg és egy villa segítségével keverjük át alaposan. Üssük fel a tojást és adjuk hozzá, szórjuk bele a fűszereket és keverjük át. Adjuk hozzá a darált marhahúst és keverjük egynemű masszává. Forrósítsuk fel a kókuszolajat egy tapadásmentes serpenyőben. Formázzunk a masszából 3-4 cm átmérőjű golyókat, majd lapítsuk el őket (mint egy mini hamburger pogácsát) mielőtt sütni kezdjük. Süssük mindkét oldalukat aranybarnára.



Napraforgós-rozmaringos, sült cékla

1 adag: 301 kcal

Hozzávalók 2 adaghoz

2 darab kb 5 cm átmérőjű cékla

4 evőkanál kókuszolaj

1 kávéskanál só

½ kávéskanál bors

½ kávéskanál őrölt rozmaring

2 evőkanál hántolt napraforgó mag





Elkészítés

Hámozzuk meg és kockázzuk fel a céklákat és tegyük egy tűzálló tálba. Adjuk hozzá a kókuszolajat (ha szükséges, olvasszuk meg előbb), szórjuk meg a fűszerekkel és forgassuk össze alaposan. A tetejére szórjuk rá a napraforgómagokat. 200 fokra előmelegített sütőben süssük addig, ameddig a cékla megpuhul és itt-ott barnulni kezd.