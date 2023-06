Csodálatos 3 nap vár három csillagjegyre, de a többiek sem maradnak ki semmi jóból

Három napon keresztül felfokozódnak az érzelmek, a szeretetéhség és a családi összetartás fontossága. Emellett a legjobb ötlet vízparti programot szervezni, vizes sportot űzni. Sőt, az is jó hatással lehet a lelkünkre, ha csak nézzük a vizet. Minél nagyobb a vízfelület, annál hatékonyabban töltődhetünk érzelmileg és lelkileg - írja az Astronet.

Június 28. és 30. között egy csodálatos bolygóháromszög rajzolódik ki az égen Fotó: Pixabay

A bolygóháromszög a vizes jegyekben (Rák, Skorpió, Halak) születetteknek a legszuperebb égi hír, de a többiek sem maradnak ki semmi jóból.

KOS

A bolygóháromszög ingatlan és családi ügyekben hoz áldást neked. Tudtad, hogy a víz az ősbizalom és a hit szimbóluma? Meg fogsz lepődni, mert ezek nőnek benned. És belátod, hogy nem kell erővel irányítanod az eseményeket. Kicsit engedheted, hogy történjenek maguktól a dolgok. Meg fogsz lepődni, hogy milyen jól alakul minden, sőt jóra fordulnak a lehetetlennek tűnő helyzetek is. Garantált a happy end. Hiszen a háromszög az asztrológiában a legszuperebb alakzat.

BIKA

Ez a bolygóháromszög nálad a következő életterületeket érinti kedvezően: utazás, tanulás, vizsgázás – párkapcsolat, szerelem – barátok, szövetségesek, protektorok. Összeolvashatod így: utazz el a kedveseddel, vagy barátokkal víz mellé; vagy tanulj valamit, és kapsz segítséget befolyásos, jóindulatú protektoroktól. Szerencsére ez az óriási háromszög több lehetőséget hoz neked. Biztos lehetsz benne, hogy mindegyiken áldás lesz. A siker kulcsa, hogy felébredjen benned a bizakodás…

IKREK

Nincs uborkaszezon. Hiába tombol a nyár, és itt a szabadságolások ideje. Nálad most pörögnek fel az események. A pénzügyeidre, a munkádra és a hivatásodra fog hatni a bolygóháromszög. A szuper hír, hogy a hatás egyértelműen kedvező. Úgy tűnik, hogy karriered csúcsára jutsz, ami végre megfelelő jövedelemmel jár. A vizes jegyekben járó bolygók az érzelmi intelligencia prioritását hangsúlyozzák. Vagyis beigazolódik, hogy jó, ha mindenkivel jóban vagy. Még jó, hogy neked nem esik nehezedre ez.

RÁK

Te vagy az egyik nyertese ennek a csodálatos bolygóháromszögnek, hiszen a háromszög egyik csúcsán a Rák Nap és Merkúr közvetlen csatornát képez az égi áldáshoz. Szerencsésnek érezheted magadat, mert ez a nagyszerű konstelláció egyre erősödő pozitív hatással van a közérzetedre, az egészségedre, az életkedvedre, a vállalkozó szellemedre és a jövővel kapcsolatos terveidre. Szóval bátran álmodozz, tervezgess! Azonban elengedhetetlen, hogy ne felejts el a tettek mezejére lépni!

OROSZLÁN

A víz bolygóháromszög szerint elsődleges feladatod, hogy az, ami titok, titok is maradjon. Miközben mindenáron nemet kell mondanod mindenféle illegális csábításra. A bolygók ilyesfajta kísértést garantálnak. A legnehezebb az lesz, hogy ki kell engedned a kezedből az irányítást, és rá kell bíznod magadat a sors jóindulatára. Ez akkor lesz a legnehezebb, amikor a kiadásaid a fejed fölé tornyosulnak, mint egy óriási hullám. Ennek ellenére biztos lehetsz benne, hogy a végeredmény kedvező lesz….

SZŰZ

Te nem szereted a kiszámíthatatlan tényezőket. Pedig a víz hullámzik. Szóval be kell kalkulálnod kisebb ingadozást, ami átmenetileg kedvedet szegheti. Holott nem lenne szabad átadnod magad az elégedetlenségnek, mert az végleg lehúz. A bolygóháromszög az asztrológiában a legkedvezőbb alakzat. Emiatt jogosan bizakodhatsz a kedvező végkifejletben, ha utazol, tanulsz, vizsgázol. Szerencsére ebben társra is lelsz. Sőt valaki jó hatással és nagy hatással lesz rád. Ebből még szerelem is lehet…

MÉRLEG

Anyagilag és egzisztenciálisan is megerősödsz a bolygóháromszög szerint. De ez nem csoda, és nem érdemtelen. Miután keményen megdolgoztál azért, amit végre elkezdhetsz élvezni. Ezzel párhuzamosan megnő az önbizalmad. Ez nem jelent gőgöt. Sokkal inkább olyan magabiztosságot, ami pl. a munkaerő piacon jól jön. Szinte biztos, hogy ennek a folyamatnak a következménye előléptetés, vagy új munkahely. Lehetsz lojális a céghez, de ha nem fizetnek meg, akkor miért maradnál?

SKORPIÓ

Rég nem érezted olyan jól magadat a bőrödben, mint most a bolygóháromszögnek köszönhetően. Szerencsés vagy, hiszen csupán a Skorpióban járó Hold miatt áll össze ez a csodálatos konstelláció. Vagyis nélküled a többiek sem részesülnének áldásban. Vajon a környezeted tisztában van ezzel? Sokszor szembesültél azzal, hogy nem értenek meg téged, kirekesztenek, csodabogárnak néznek. Lassan kezdted megszokni. Ám most ez a bolygóháromszög arra is jó, hogy felismerd, hogy nincs veled semmi baj…

NYILAS

Nincs mese: a tűz és a víz ellentétes minőség. Te tűz vagy. A bolygóháromszög víz jegyekben járó bolygókból áll. Ez összezavarhat, mert úgy érezheted, hogy romantikát (Nap és Merkúr) várnak el tőled a többiek. Holott neked semmi kedved érzelmi hullámvasútra (Hold) felülni. A bolygóháromszög arra késztet, hogy megengedd magadnak, hogy feltörjenek az érzéseid, mint a gejzír. Ne ijedj meg! Nincs veled semmi baj. Sőt itt az ideje (Szaturnusz), hogy találkozz eddig elnyomott emócióiddal…

BAK

A bolygóháromszög rávilágít, hogy mennyi barátod, támogatód, szövetségesed van. De vigyázz! Ne keverd össze a barátságot és a szerelmet! A víz háromszög felélénkíti az érzelmeket. Hiába vagy te józan és mértékletes, téged is felkavarhatnak az érzések. Most kivételesen igényed lesz arra, hogy beszélhess ezekről. Ám fontold meg, hogy kit választasz bizalmasodnak! Szerencsére ez a bolygóháromszög kellemes „csalódást” szimbolizál. Szóval nem kell félned, és nem szabad paranoiássá válnod.

VÍZÖNTŐ

Azt hitted eddig, hogy a jövőt nem szabad érzelmekre építeni. Ezt látszik megcáfolni az a bolygóháromszög, ami június 28 és 30 között áll össze az égen. Az egyenlő oldalú háromszöget az asztrológiában király trigonnak nevezzük, ami a legszuperebb fényszögalakzat. Így biztos lehetsz abban, hogy nem hibázol, ha az érzéseidre hallgatsz. A jövő fikció. Szóval totál felesleges aggódni miatta. A jelen az egyetlen pillanat, amikor bármit megtehetsz. Ezt jól vésd az eszedbe és a szívedbe!

HALAK

Eljött a te időd. Szaturnusz, Kronosz, az Idő ura a Halakban jár, és most a legkedvezőbb fényszöggel kapcsolódik a többi víz jegyben járó bolygóhoz: a Naphoz, a Merkúrhoz és a Holdhoz. Nézd a gyerekeket! Ők a sors ajándékai. Tiszta szívvel, teljes odaadással fordulnak feléd. Bizalmukat nem kell kivívnod. Mivel már a tied. Neked is így kell az égre nézned: tiszta szívvel, teljes odaadással és bizalommal. Biztos, hogy minden jóra fordul, és a sors kegyeltjének nevezheted magad…