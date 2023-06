4 egyszerű trükk: így óvd meg kisbabádat a kánikulában

Csakúgy, mint a felnőttek, a csecsemők és a kisgyermekek is nehezen tudnak elaludni, ha nagyon meleg a hőmérséklet. De nem ez a legnagyobb baj a kánikulában. A csecsemők még saját testhőmérsékletüket sem tudják szabályozni, ez pedig akár komoly bajhoz is vezethet, ha nem figyelnek rá a szülők.

Fotó: Pixabay



A Tiny Hearts Education ausztrál elsősegélynyújtói több dolgot javasoltak a szülőknek, hogy hűvösen tartsák babájukat a nagy melegben.

1. Nincs közvetlen napfény

A szülőknek a hat hónaposnál fiatalabb csecsemőket mindig távol kell tartaniuk a közvetlen napfénytől – különösen délelőtt 10 és 14 óra között, amikor a sugarak a legerősebbek – mondták az elsősegélynyújtók.

Kenjék be napkrémmel a bőrüket, és ügyeljenek arra, hogy mindig széles karimájú sapkát viseljenek, mivel a leégésnek sokkal súlyosabb következményei lehetnek a kisbabáknál.

2. Könnyű ruha

A szülőknek könnyű, vékony és világos színű ruhába kell öltöztetniük a babákat – magyarázzák a szakértők az Instagramon közzétett videóban. Ennek az az oka, hogy a világos színű ruházat a látható fény nagy részét visszaveri, ami azt jelenti, hogy kevesebb hőt nyel el.

Lucy Shrimpton, a " The Sleep Nanny " alvásszakértője korábban azt mondta a The Sun-nak, hogy amikor beltéren van – távol a káros sugaraktól – a babát akkor is megfelelően kell felöltöztetnie.

Ha a helyiségben nagyon meleg van, például 25 fok felett, elegendő lehet egy pelenka és egy vékony mellény is.

3. Igyál többet

"Bátorítsd őket, hogy több folyadékot igyanak"

- teszik hozzá.

A csecsemők és a felnőttek is nagyobb valószínűséggel izzadnak jobban a melegben. A vízivás segít pótolni a túlzott izzadás következtében elvesztett folyadékot.

Ha egy csecsemő – vagy felnőtt – nem kap elég vizet, kiszáradhat, és a magas hőmérséklet és a kiszáradás kombinációja súlyos, hővel összefüggő betegségekhez, például hőguta kialakulásához vezethet.

4. Adj hűsítő fürdőt babádnak

A nagy melegben babának és szülőnek is nagyon kellemes lehet egy hűsítő fürdő, csak arra kell figyelni, hogy ne legyen túl hideg és ne tartson túl sokáig.