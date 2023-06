2 tipp a gondtalan nyári kalandokhoz (x)

A jó idő közeledtével sok minden megváltozik a szokásainkat illetően: eltesszük a téli ruháinkat, és előkerülnek a nyári, lengébb darabok. A tervezett nyaralásokat/kirándulásokat is izgatottan várjuk. A hőmérséklet növekedés a természetre is pozitív hatással van. Egyre zöldebb körülöttünk a táj, a madarak is mintha hangosabban csiripelnének. Június van, csapjunk bele a nyárba!