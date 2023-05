Erre a csillagjegyre ma egy igazán romantikus este vár

KOS

El sem hiszed: ez a vasárnap pont olyan nap, mint amire egész héten vártál. Pihenős, kiengedős, ellazulós, töltekezős. Becsüld meg, használd ki, csak a nagy kikapcsolódásban nehogy elfeledkezz az anyák napjáról!

BIKA

Minden jó, ha a vége jó: talán még te sem számítottál ennyire felhőtlen vasárnapra. Sok teendőd volt a héten a munkahelyeden és a magánéletedben is, de megérdemelten dőlhetsz hátra: jól végezted a dolgodat. Talán csak egy barátod viselkedése árnyékolja be a hét utolsó napját, de ez legyen a legkisebb gond: úgysem lehet minden tökéletes.

IKREK

Miközben a többség pihenéssel tölti a hét utolsó napját, te inkább egy komoly döntést hoztál. Légy kitartó, érdemes, ráadásul most a csillagok is segítenek, hogy elérhesd a kitűzött célt.



RÁK

Légy nyitott! Most különösen fontos, hogy meghallgasd mások véleményét, még akkor is, ha azok gyökeresen eltérnek a tiedtől. Sosem árt, ha megismersz egy másik nézőpontot is: attól csak szélesedhet a perspektívád, még ha az álláspontod ugyanaz is marad.

OROSZLÁN

A rohanós hétköznapok után végre itt a hétvége, mely remek lehetőség lehet azoknak a fontos dolgoknak a tisztázására, melyekre nem volt idő, de bajt okozhatnak, ha a szőnyeg alá söpörve maradnak. Jó hír, hogy a társad is nyitott a beszélgetésre!

SZŰZ

Viharfelhők gyülekeznek, jobb, ha ma megpróbálsz külön programot szervezni magadnak, különben olyan emberrel akaszthatod össze a bajszodat, aki közel áll hozzád. Ha nincs lehetőséged elkülönülni, akkor próbálj kitérni az esetleges támadások elől és ma véletlenül se vedd fel a kesztyűt!



MÉRLEG

Kapod az ívet és úgy érzed, ez már nem mehet tovább. Igazad van, ám ahelyett, hogy beleállnál a dologba, inkább engedd el! A szerencse most nem a te oldaladon áll, jobban teszed, ha figyelmen kívül hagyod a provokációt.

SKORPIÓ

Olyan régóta és annyira határozottan ragaszkodsz a véleményedhez, hogy lehet, ideje volna újra átgondolnod a dolgokat. Az ember változik, könnyen lehet, hogy ha jobban megvizsgálod a kérdést, módosítod a korábbi álláspontodat. Ezzel pedig egy hatalmas akadályt gördítesz el odahaza.

NYILAS

Szeretnél pontot tenni egy ügy végére, de bármennyire is igyekszel, ez ma nem fog menni. Nem azért, mert hiányzik belőled az elszántság, sokkal inkább, mert jó pár fontos részletet nem ismersz még. Ne rágódj ezen, inkább készülj az estére, mely romantika szempontjából sok jót ígér!

BAK

Elképesztően nagy a szíved, talán ezért is félted és zárod el az átlagosnál jobban az emberek elől. Ám vannak helyzetek, amikor az embernek oda kell tennie magát. S ma bizony egy ilyen helyzettel kerülhetsz szembe, sokaknak szerezve valódi meglepetést.

VÍZÖNTŐ

Sokan irigyelnek: képes vagy a párkapcsolatod mellett a függetlenségedet is megőrizni. De vajon a látszat mennyire csal? Tényleg elfogadja a párod ezt a helyzetet vagy inkább csak csendben tűrt? Ma este kiderülhet az igazság...

HALAK

Nem is érted az egészet: lehet, hogy annyira rosszul fejezted ki önmagadat, hogy mindenki félreértett? Olyan ez, mint egy rossz álom. Szerencsére hétfőn reggel felébredve mindent másként fogsz látni. Csak erre gondolj, mielőtt kétségbeesnél a ami nap miatt!

