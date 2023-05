Ennek a csillagjegynek ma új erőre kaphat egy régi kapcsolata

KOS

Jól indul a hét! Legyen szó munkáról, szerelemről vagy pénzügyekről, érzed, hogy Fortuna a kegyeibe fogad. Szerencsésnek lenni mindig jó, de ne hagyd, hogy a különleges állapot megszédítsen! Adj hálát annak, aki segített, támogatott, bíztatott, melletted állt!

BIKA

Hiába lebeg a szemed előtt a kitűzött cél, mégsem vagy boldog. Mi a baj? Távolinak, netán elérhetetlennek tűnik a vágyad? Gondold végig, hogy mindent megteszel-e a siker érdekében, s elfogadod-e azokat a nehézségeket, melyeket leküzdve még inkább értékelheted majd a munkád gyümölcsét! Emlékeztesd magad: ha könnyű lenne az út, az sokat ronthatna a sikerélményen!

IKREK

Tudsz veszíteni, még ha nem is szeretsz alulmaradni. A mai nap ebből a szempontból próbára tehet ugyan otthon vagy a munkahelyeden, de te csak légy önmagad. Rázd le magadról az ezzel járó nehézséget és továbbra is tekints optimistán a jövőbe.

RÁK

Most érdemes nyitott szemmel és nyitott szívvel belevágni a napba, hiszen különleges lehetőségeket sodorhatnak utadba a csillagok. Vedd észre és élj velük! Hogy mire érdemes figyelni? Az érettebbeknek a pénzügyi lehetőségekre, az ifjaknak a szerelemre! Minél jobban idomulsz, annál nagyobb szerencse kísérhet!



OROSZLÁN

Megerősödhet, vagy inkább életre kelhet ma egy régi kapcsolatod. Őszintén, ki jutott eszedbe az előbbi mondatot olvasva?! Ne habozz: tedd meg az első lépéseket, hívd fel, keresd meg az illetőt!



SZŰZ

Fáradtabb vagy, mintha egy egész hetet ledolgoztál volna, pedig két napot is pihenhettél. Ráadásul a délelőtti hajtás délután is folytatódik, még ha picit enyhíthetsz is a tempón. Próbáld okosan beosztani az idődet és figyelj a teendők sorrendjére! Ha sikerül mindezeket optimalizálnod, hatékonyabb lehetsz!

MÉRLEG

Olyan ember okozat számodra kellemetlen meglepetést, akiben maximálisan megbíztál. Ez elsőre egy olyan pofonnak tűnhet, ami felégetheti a köztetek lévő hidat. Ám gondold végig mindazt, amin együtt keresztülmentetek. Rájössz, nem éri meg mindezt eldobni a ma tapasztalt dolgokért. Inkább ülj le és beszéld meg vele, mi és mért esett neked ennyire rosszul.

SKORPIÓ

Önmagaddal és másokkal szemben is magasra teszed a mércét. Ennek megvannak az előnyei, ugyanakkor érdemes kategóriákat felállítanod aszerint, hogy mely dolgoknál elengedhetetlenül fontos a maximalizmus, és melyek azok, amiknél nem. Ez a szemlélet új lendületet adhat!

NYILAS

Nem így tervezted a napot, még szerencse, hogy rugalmas vagy és könnyen, gyorsan tudsz alkalmazkodni a változásokhoz. Még a végén kiderül, hogy mindez sokkal inkább a javadat szolgálja, mint elsőre gondoltad. Dobd be magad!



BAK

Furcsán érzed magad: ahogy egyre közelebb kerülsz a délutáni programodhoz, úgy csökken az iránta való lelkesedésed. Mit súg a szíved? Érdemes elmenned rá így vagy jobb, ha lemondod? Lehet, az lesz a legjobb, ha keresel egy új időpontot a találkozódnak.



VÍZÖNTŐ

Új erőre kapsz, érzékszerveid mintha minden korábbinál érzékenyebbek, fogékonyabbak lennének! Ma meglepően könnyen ismerkedhetsz, ugyanis a szokásosnál jobban rá tudsz hangolódni a másikra. Itt az igazi tavasz!



HALAK

Már a hétfő szó hallatától rosszkedved lesz, pedig nem kéne! Nézd optimistán a dolgokat: minden egyes nappal közelebb kerülhetsz a hétvégéhez, amikor végre sokáig aludhatsz, bulizhatsz, kikapcsolódhatsz! Megéri ezért egy kicsit jobban odatenned magad ma és a következő négy napban, nem igaz?!

