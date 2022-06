"Megjósolta a Bors horoszkópja, hogy szerencsém lesz" - mondta lapunk játékának nyertese

A Borsot a férjem veszi minden délelőtt. Az én kezembe akkor kerül, amikor délután három óra körül hazaérek – mesélte Anikó.

– Amint leülök egy kis szusszanásra, akkor belelapozok, aztán később, amikor több időm van, akkor kiolvasom töviről-hegyire. A főcímekkel kezdem, aztán jönnek a horoszkópok, de ha rosszat ígérnek, akkor sem pánikolok be. Azonban most megjósolta a Bors horoszkópja, hogy szerencsém lesz, de nekem is tennem kell érte, hogy Fortuna megtaláljon. Ezért regisztráltam és elkezdtem küldözgetni a kódokat. Lottózni szoktam, de eddig csak ketteseim voltak. Viszont 2016-ig különböző újságokban rendszeres keresztrejtvény fejtő voltam és nyertem például ág aprító gépet, és 1992-ben egy parabola antennát – emlékezett nyertesünk.

– Amikor valaki felhívott a Borstól, hogy szeretne velem egy pár percig beszélni, éppen az unokámért indultam az óvodába, és mondtam, hogy most nem érek rá, Amikor közölte, hogy nyertem, akkor mondtam, hogy mégis ráérek. Nagyon örültem. Ez nagyjából két havi fizetésem. Tavaly volt fűtés korszerűsítés, most jön a festés és a fürdőszoba felújítás, úgy hogy van helye ennek a pénznek – mesélte Anikó.

A párjának és a lányának, azonnal elárulta a jó hírt, hogy nyert a Borssal, majd a munkatársainak is muszáj volt elmondania, hogy miért maradna otthon, különben ez az interjú nem készülhetett volna el.

Van egy Zsófi nevű négy éves unokám. Vele sokat játszom állatorvosost. A plüss állatait szoktuk felváltva vizsgálni és ragtapasszal ellátni a „sebeiket”. A nyereményből biztosan veszünk utánpótlást mindkettőből. És természetesen hajtok a három milliós nyereményre is, mert annak is lenne helye, úgyhogy az utolsó nap is játszani fogok – nevetett Anikó.