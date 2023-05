Ezek a csillagjegyek a főzés mesterei, mind a tíz ujjad megnyalod

Amíg a főzés sokak számára nyűg, csak egy kötelesség az elvégzendő feladatok listáján, addig vannak olyanok, akiknek igazi kikapcsolódás, rekreációs, sőt alkotótevékenység. De mely csillagjegyek a legjobbak a konyhában? A Life.hu összeállításából kiderült.

Bika



A Bika a zodiákus legnagyobb ínyence. Mivel ő maga is odavan a jó ételekért, már egészen fiatalon érdekli a konyhaművészet, amelynek - ha nem is feltétlenül hivatás formájában - szinte biztos, hogy a mestere lesz. Alkotásait persze szívesen és büszkén megosztja másokkal, és boldogan zsebeli be a dicséreteket is. Számára boldogság, ha a vendégei kétszer is szednek a főztjéből. A Bika konzervatív típus, a megszokások embere, leginkább a tradicionális ételekhez vonzódik, ám ha felkelti az érdeklődését egy-egy újdonság, többnyire az is tökéletesen kerül ki a keze alól. Ha elkezd főzni, egyszerűen képtelen kis adagokat készíteni, talán azért, mert ő maga is szereti a bőséges étkezéseket. Nála azonban nem megy a mennyiség a minőség rovására.

Rák



Amíg a Bika nem csak főzni, de enni is imád, a Ráknál nem feltétlenül van ez így. Ő családcentrikus mivolta miatt édes kötelességének tekint, hogy mindig a legjobb ételt tegye az asztalra. A Rák - legyen nő vagy férfi - már gyerekként is házias, ez gondoskodó alkatából következik. Családanyaként nála nincs ebéd három fogás alatt, de ha arról van szó, pillanatok alatt is képes összedobni valamit, sosem üres a hűtője. Ha Rákhoz mész vendégségbe, biztos akkor sem mész haza tőle üres gyomorral, ha nem számított rád. A Rák szülő nem pénzt ad a gyerekeinek, hogy vegyenek rajta ételt az iskolában, sokkal inkább káprázatos szendvicskölteményeket csomagol nekik. Egészségtudatos lévén arra is figyel, hogy ezeket is a lehető legjobb alapanyagokból készítse el.

Vízöntő

A különc Vízöntő nem feltétlenül az éhség vagy a gondoskodás miatt áll a tűzhely mellett. Ő az, aki nem is főz, ő alkot. A Bikával ellentétben nem sokra tartja a hagyományos konyha remekeit - úgy gondolja, azokat bárki képes elkészíteni - ő kísérletezni szeret. Ha teheti, különleges vagy ismeretlen alapanyagokkal kísérletezik; fontos számára, hogy az étel, ami kikerül a kezei közül, érdekes és tetszetős legyen. Nem idegenkedik semmitől, a keleti konyha pedig sokszor a szíve csücske. Ha külföldön jár, mindent megkóstol, nem a szokások rabja. Többnyire odavan a fine diningért, számára nemcsak az a fontos, hogy jóllakjon, hanem az is, hogy olyat kóstolhasson, amit addig még soha.