Marco Rossi elárulta a titkát, meg sem áll hatig

Március 29-én, kedden mutatta be a MOL Campus Fresh Corner kávézójában saját specialitását a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi. A szakember egy mogyorós pralinés cappuccinót alkotott, ami mellé egy finom csokoládé is jár. A kávé az egyik nagy szenvedélye az olasz mesternek.

Marco Rossi mogyorós pralinés cappuccinót alkotott a Fresh Cornerrel (Fotó: Gergő Hollósi)

– Rengeteg kávét iszom, de ez a mennyiség sokszorozódik, amikor egy ilyen sorozatban vagyunk, mint az Európa-bajnoki selejtező, ez ilyenkor még inkább rátesz a fogyasztási mennyiségre, ami nem segít abban, hogy kialudjam magam a mérkőzésre – mondta a Fresh Corner beszélgetésén Marco Rossi. A szövetségi kapitány azt is elárulta, mennyit fogyaszt naponta a „fekete nedűből”:

Általában 6-7 kávét fogyasztok naponta. Általában azt mondanám, hogy én, mint az olaszok többsége, cappuccinóval reggelizem, nekünk olaszoknak a cappuccino a reggeli, amiben van valamilyen formában tej. A nap folyamán az étkezések után feketekávét iszom ahogy a legtöbb olasz. Ez segít az emésztésben, az a legemészthetőbb fajta.

Szezonális specialitásában a mogyoró a meghatározó elem, a hozzá járó csokoládéban is megtalálható a növény. Rossi a kávézás mellett szót ejtett a magyar válogatott remek teljesítményéről is, amely két győzelemmel kezdte az idei esztendőt. – Szeretném eltéríteni a gratulációt a stábom és a játékosok felé is, ez a teljesítmény igazából nekik köszönhető, ők ennek az előidézői, nem pedig én. Úgy tűnhet, hogy én vagyok ennek a piramisnak a csúcsán, én igazából mindenkit képviselek és ők a sikernek a kulcsai.

Ami egy ilyen mérkőzés után következni szokott, az legtöbbször egy álmatlan éjszaka. Tegnap még kóvályogtam otthon. Annyira pörög ilyenkor az emberben az adrenalin, hogy nem tudsz másra gondolni, csak a mérkőzésre, amelyen túl vagy. Mára tudtam kialudni magam, a jövő héten pedig folytatódhat a szakmai munka.

A szezonális ajánlatot a Fresh Corner állomásain árulják.