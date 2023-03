Drasztikus árcsökkentéseket jelentett be az áruházlánc: itt vehetsz 20 százalékkal olcsóbban sajtot és felvágottat

Jelentősen megdrágult az élet a háború kitörése, és az ettől nem független infláció megugrása óta. Éppen emiatt sokkal többet kell fizetnünk egy átlagos áruházi bevásárlás során, ugyanazt a menüsort akár 30 százalékkal drágábban tudjuk csak megfőzni. Emiatt felértékelődött a szerepe az akcióknak és a kedvezményes vásárlási lehetőségeknek, az emberek pedig valósággal vadásznak az olcsóbb termékekre.

Jóval olcsóbban kihozhatjuk a vásárlástokat Fotó: Pixabay

Mint ahogyan arról már beszámoltunk, lassacskán kezdenek lejjebb menni az élelmiszerárak, így az utóbbi időben több üzlet is bejelentette az árak lejjebb szállítását. Így tett a Penny Market is: ennek vezetősége bejelentette, hogy január óta 400 termék árát csökkentették, így több terméket most akár 33 százalékkal olcsóbban meg lehet venni, mint korábban. A csökkenés elsősorban a tejtermékeket, a húskészítményeket és a száraztésztákat érinti, ugyanakkor a lista folyamatosan bővül.

Mutatjuk, mely termékeinek árát csökkentette tartósan a Penny:

a sajtok átlagosan 15-20 százalékkal,

a tészták 17 százalékkal,

a felvágottak 10-15 százalékkal,

a különféle kávé- és teafajták 20 százalékkal,

különféle kényelmi termékek 17 százalékkal csökkentek.

Az árleszállítás jól jöhet a húsvéti előkészületek miatt, a Penny ugyanis úgy nyilatkozott, hogy számos húsvéti finomsághoz elengedhetetlen termék ára is csökkent. Bár ígéreteik szerint tartós árcsökkenésre rendezkedtek be, a húsvétra számos akcióval és kedvezménnyel készülnek, hogy ezzel segítsék a lakosságot.