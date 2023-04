Kísért a múlt: ennek a csillagjegynek nem várt találkozásban lesz része

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A hétvége a lazítás időszaka, azonban nem árt odafigyelned arra, kinek és mit mondasz! Ha meggondolatlanul beszélsz, akaratod ellenére könnyen magadra haragíthatsz valakit. Ne feledd, a szó kétélű fegyver lehet, mást és önmagadat is megsebezheted vele!



Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ez a szombat is megerősít abban, hogy jól döntöttél! Bár a rossz nyelvek szerint azért kedvez neked a szerencse, mert számító vagy, te továbbra se adj a szavukra! Hiszen legbelül nagyon is jól tudod: téged a szíved vezérel, együttérzéssel és önzetlen segítséggel fordulsz mások felé, még azokkal szemben is jószándékú vagy, akik nem feltétlenül akartak neked jót.

Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Hiába adtak ki a hétvégére több megyére is elsőfokú riasztást zivatar miatt, te akkor is felhőtlenül boldognak érzed magad. Olyannyira, hogy azt szeretnéd, mások is osztozzanak az örömödben! Ez a szombat este önfeledten telhet a barátaid társaságában, csak ne felejtsd el időben meghívni őket!



Rák (06. 22. – 07. 22.)

Színt kell vallani, még akkor is ha kellemetlen! Eddig jó ok volt a halogatásra a hétköznapi elfoglaltságok tengere, ám a hétvége nem csak a pihenésre alkalmas, de a nehézségek, félreértések tisztázására is. Gondold végig, hogyan is szeretnél tiszta vizet önteni a pohárba és tedd meg!



Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Végre szombat, te mégsem vagy feldobva attól, hogy itt a hétvégre! Gondold végig, mi lehet a baj és ki lehet, aki segíthet megoldani azt! Ne feledd, a hétvége arra is jó lehet, hogy segítséget kérj vagy kiöntsd a szívedet!



Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Nem egy ember akad a múltban, akivel szívesen összefutnál megint. Ám akivel ezen a hétvégén ismét összehoznak a csillagok, nos, ő nem pont ilyen. Pedig könnyen lehet, hogy az egykori rossz emlék köddé válik és a kapcsolatotok új irányt vesz! Adj egy esélyt!



Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A zseni átlátja a káoszt! Hányszor mondtad már ezt, hogy ne piszkáljanak a rendetlenséged emiatt, ám most hiába hajtogatod önmagadnak, nem segít a közhely! Valami fontos dolgot kevertél el, amire nagy szükséged lenne. Szerencsére, itt a hétvége: van idő rendet rakni, s lehet, jutalmul megtalálod azt is, amire annyira vágysz!



Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Képtelen vagy letenni a hétköznapi gondokat, pedig a hétvége ettől is különleges lehet! Esélyt ad, hogy kiszakadj a mókuskerékből, letedd az általános gondokat és ünnepeld meg mindazt és mindazokat, akiket az Ég adott! Örülj az életnek, a szeretteidnek és mindannak, amit elértetek! Ha rossz az idő, az sem baj! Legfeljebb kirándulás helyett társasjátékozzatok!



Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Vannak teendők, amelyek nem ismerik a hétvégi pihenés fogalmát! És rád ma pontosan egy ilyen teendő vár. A jó hír az, hogy hamarabb megoldod, mint gondolnád! Annyira váratlanul szakad a nyakadba a szabadidő, hogy hirtelen azt sem tudod majd, mit kezdj vele! Azért ne kótyavetyéld el! Inkább gondold végig, mi mindenhez lenne kedved a legéselyesebbet pedig váltsd valóra!



Bak (12. 22. – 01. 20.)

Elszámoltad magad vagy egy nem várt kiadás miatt érzel gombócot a torkodban? Nyugi, megoldod! Most van időd végiggondolni a dolgokat és megtalálni a kiutat. Ne feledd a mondást: a legjobb dolgok ingyen vannak az életben! Nosza, nézz is utána valami jó kis belépődíj nélküli hétvégi programnak!



Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Unalmas hétvégi programnak tűnhet unalmas emberekkel és közhelyesnek ható javaslatokkal – ám ha egy picit jobban belegondolsz, rájöhetsz, hogy nem is olyan rossz az a tipp, mint amilyennek elsőre hangzott! Izgalmas lehetőséget rejt az esemény, amihez egyelőre nincs sok kedved. Ne hagyd ki!



Halak (02. 19. – 03. 20.)

Nem várt dilemma borzolja a kedélyeidet: két jóakaród is mást állít. Nehéz eldöntened, kinek is adj igazat, hiszen korábban mindketten rengeteg hasznos tanáccsal láttak el. Lehet, hogy most a türelem a legjobb taktika és az idő segít abban, mit lépj!