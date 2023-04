3 csillagjegy találkozik élete párjával hétfőn

Képzeld el, hogy találkozol életed párjával, akivel tökéletes összeilletek! Nem is annyira lehetetlen, mint hinnéd! A Kos Hold ugyanis hihetetlen energiákat szabadít fel, segít, hogy a dolgok romantikus és varázslatos módon történjenek. A Kos Hold segít a szerelem megtalálásában, de csak azoknak, akik elég bátrak ahhoz, hogy megmutassák a valódi énjüket. Most kiderül, melyik három csillagjegy elég merész ehhez.

Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Kos (március 21. - április 19.)

Keményen dolgoztál ezért a napért, és végre elérkezett. Sok mindent feláldoztál azért, hogy önazonos legyél, éppen ezért mindig elutasítottad az olyanok közeledését, akik nem a te szinteden álltak. Hiába könyörgött a családod és a barátaid, hogy adj lejjebb az elvárásaidból, te kiálltál magadért és nem voltál hajlandó kevesebbel beérni, mint a tökéletes.

Nem arról van szó, hogy a végletekig felfuvalkodott lennél, vagy beképzelt, de megtanultad, hogy az önbecsülés az a dolog, amely kivívhatja a másik ember tiszteletét. A partneredtől elvárod, hogy ő is önmagát adja, és így tiszteljétek egymást azért, akik vagytok. Április 17-én a Kos Hold segít meglátni, ki is az a különös személy, aki minden kritériumodnak megfelel.

Oroszlán (július 23. - augusztus 22.)

Olyan sokszor csalódtál már a szerelemben, hogy egy ideje elengedted az elvárásokat és lábtörlővé váltál. De ez egyáltalán nem te vagy. Mégis eltűrted, hogy rosszul bánjanak veled a kapcsolataidban, bármit megtehettek veled a szerelem és a romantika leple alatt. De többé ne engedd! Most már tudod, mit akarsz a szerelemben, és ez biztosan nem az, hogy lábtörlőnek használják a szívedet!

Mindig is álmodtál valakiről, aki olyan menő, mint te, olyan derűs és merész, mint te... hősre van szükséged! Te is egy hős vagy és ideje lenne ezt elhinned végre. Nem szabad megelégedni a másodrangú kis lángocskákkal, neked a mindent elsöprő szerelem kell. A Kos Hold idején pedig bizony be is lép a látómeződbe az, aki a tökéletes párod.

Nyilas (november 22. – december 21.)

Bár eddig hidegen hagytak a szerelem és romantika területén szerzett tapasztalataid, most mégis többre vágysz. A tökéletes társra. És hogy ő milyen? Éppen olyan, mint te. Nem arról van szó, hogy szerelmes vagy önmagadba, de minden bizonnyal nagyon szereted magad, és úgy érzed, egészen jó ember lettél, vagy inkább érdekes ember. Szükséged van egy ugyanolyan érdekes emberre, mint amilyen te vagy. Ezt pedig hétfőn meg is fogod kapni.