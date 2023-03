Jelenleg épp mindenki ezért a receptért őrül meg a TikTokon, nem véletlenül

A hétköznapok gyakran nagyon fárasztóak tudnak lenni. Ha végigdolgoztuk a nyolc, tíz vagy tizenkét órás munkaidőt, bizony nagyon vágyunk arra, hogy az otthon kényelmében legyünk, és nyugalomban lekucorodjunk a vacsoránk fölé. Egy fárasztó nap után jogosan érezhetjük azt, hogy megérdemeljük a finom falatokat, itt azonban megmutatkozik az élet nagy igazságtalansága, a nagy ellentét: fáradtan nem tudunk bonyolult receptúrájú, macerás vacsorát készíteni magunknak. Úgy tűnik tehát hogy döntéshelyzetbe kényszerülünk: vagy a pihenésről kell lemondanunk a finom vacsora javára, vagy a jó falatról kell lemondani a pihenés javára. Mi azonban egy csapásra megszüntetjük ezt az ellentétet: ezzel a recepttel, melyért épp mindenki megőrül a TikTokon is, felejthetetlen vacsorát főzhetsz könnyen és gyorsan – írja a Mindmegette.

Sült fetás spagetti Fotó: Mindmegette.hu

Sült fetás spagetti

A recept húsmentes, így vegetáriánusok és böjtölők is nyugodtan fogyaszthatják. A feta, a mediterrán fűszerek, a színes tészta és a paradicsom egészen biztos, hogy maradandó élményt fog nyújtani. Ha szeretnénk, természetesen nyugodtan tehetünk hozzá húst is, ám enélkül is nagyon laktató. Nagyon gyorsan készen van és bárki el tudja készíteni.

Hozzávalók:

2 gerezd fokhagyma

1 fej lilahagyma

fél citrom

bazsalikomlevelek

8 ág kakukkfű

só

frissen őrölt bors

30 dkg koktélparadicsom

30 dkg spagetti

4 ek olívaolaj

20 dkg feta sajt