Így jelez a tested, hogy nem a megfelelő párral vagy együtt

A rossz párkapcsolat bizony pszichoszomatikus tüneteket is okozhat. A tested is jelzi, hogy nem a megfelelő társ mellett vagy. Ideje hallgatnod a szervezetedre.

Fotó: Pexels

Egy ideális, harmonikus kapcsolatban ki kellene, hogy virulj, lelkesnek, élettel telinek kellene érezned magad. Ha ehelyett azonban azt érzed, hogy az ágyból sincs erőd kiszállni, a találkozók után úgy érzed, kiszívták belőled az energiát, akkor valószínűleg nem a megfelelő társ mellett vagy.

Emésztési problémák

Tartósan fennálló stresszes állapot esetén a szervezet nem képes hatékonyan feldolgozni az elfogyasztott ételt, mely diszkomfortérzetet, puffadást, hasmenést, székrekedést, esetenként hányást is eredményezhet. Lehet, hogy olyan ételek is panaszokat okoznak, melyeket azelőtt gond nélkül elfogyasztottál.

Hormonális káosz

Azt valószínűleg eddig is észrevetted, hogy a mentális állapotod kihatással van a hormonjaidra is. Ha nem a megfelelő partnerrel vagy, a folytonos mentális készenlét és túlterheltség miatt felborulhat a menstruációs ciklusod, bőr- és hajproblémáid lesznek, nehezen és rosszul aludhatsz, sőt, bizony meg is hízhatsz.

Memóriazavarok

Ha állandóan készenléti üzemmódban van a tested, mert tudja, bármikor helyt kell állnia egy-egy veszekedés során, nem igazán marad energiája a többi szellemi feladatra. Észlelheted, hogy gyakran arra sem emlékszel, mi történt néhány perce, illetve a verbális önkifejezés is nehezedre esik. Az iskolában, munkahelyen alig tudsz koncentrálni, úgy érzed, teljesen szét vagy esve - írta a Life.hu.