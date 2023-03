Kimerültnek érzed magad? 5 immunerősítő tipp a tavaszi időszakra

Sajnos gyakran hajlamosak vagyunk az egészségünket figyelmen kívül hagyni mindaddig, amíg meg nem betegszünk. A legyengült immunrendszer fokozhatja szervezetünk gyulladásra való hajlamát, ami által jobban ki vagyunk téve a komoly fertőzések, gyulladásos- vagy autoimmun betegségek kockázatának. Azonban néhány lényeges pont betartásával hozzájárulhatunk egészségünk és jó közérzetünk megőrzéséhez.

Fotó: Pixabay

Vitaminok és nyomelemek nélkül nem megy

A jó idő beköszöntével sokan érezhetjük magunkat fáradtnak, reggelente alig bírunk felébredni, és szinte elalszunk munka közben. A panaszok hátterében általában az immunrendszer gyengesége áll, amire megoldás lehet a vitaminszintünk pótlása. A C-vitamin egész évben hasznos és szükséges az egészségünk megőrzéséhez, amit még kiegészíthetünk cinkkel, szelénnel és jó minőségű probiotikummal is.

Kedvenc ételeinkről sem kell lemondanunk

Ha csokira vágyunk, lehetőség szerint válasszunk magas kakaótartalmú, cukormentes, bio változatot. Ha jégkrémet vagy fagyit ennénk, készítsük el magunknak gyümölcs és növényi tej turmixolásával. Még a legádázabb ellenségünknek tartott chipsnek is van alternatívája, amit bátran fogyaszthatunk: ehhez csupán vékony szeletekre kell vágnunk céklát, répát, zellergumót, retket, sütőtököt vagy padlizsánt.

Tavasszal se hagyjuk abba a mozgást

A szeszélyes időjárás ellenére se mondjunk le a testedzés öröméről. Mindennek a kulcsa a helyes, és réteges öltözködés. Ha ezt megvalósítjuk, bátran elindulhatunk egy kis kocogásra, futása, de egy kiadós túrázásra is. Aki pedig az edzőtermi vagy az otthoni edzést választja, ez a legalkalmasabb időszak az izomépítésre, hogy amikor idén ismét lekerül rólunk a kabát, már a legjobb formánkat mutassuk, nem beszélve a fürdőruhás időszakról.

Csökkentsük otthonunkban a környezeti mérgeket

Próbáljuk meg száműzni vagy legalábbis csökkenteni a vegyszerek és a különböző környezeti mérgek alkalmazását. Kezdve onnan, hogy lehetőleg szűrt vizet fogyasszunk, és figyeljünk oda arra is, hogy milyen összetételű termékeket kenünk a testünkre, illetve mivel mossuk a ruháinkat. Ha tehetjük, válasszunk mindenmentes, természetes alapanyagokból készült termékeket. Ezzel hozzájárulhatunk hormonháztartásunk egészségéhez és immunrendszerünk megfelelő működéséhez.

Stresszkezelés és alvás

Már a helyes táplálkozással és a mozgással is sokat teszünk egészségünkért, de ahhoz, hogy az eredmény még teljesebb legyen, elengedhetetlen, hogy megtanuljuk úgy kezelni a stresszel járó helyzeteket, hogy azok a legkisebb mértékben legyenek ránk hatással. Ehhez különböző relaxációs technikák is a segítségünkre lehetnek. Emellett a megfelelő alvásmennyiség is elősegíti egészségüket, hiszen az alvás fontos a testnek, az agynak, az immunrendszernek.