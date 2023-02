Erre a csillagjegyre fékezhetetlen hatást gyakorol valaki a hétvégén

Itt a hétfő óta várt hétvége! Vajon mire számíthatnak a különböző csillagjegyek szülöttei szombaton és vasárnap? Máris kiderül!

Fotó: Pixabay

KOS

Kár tervezgetni, most hétvégén semmi sem úgy alakul majd, ahogy elképzelted! Ez a Hold-Uránusz együttállás hatása. Ne küzdj, ne ellenkezz, csak fogadd el és próbáld meg élvezni!

BIKA

Jó, ha felkészülsz: 48 óra alatt három nehéz és két kedvező fényszög is lesz az égen. A Hold előhozza a szenzitív énedet, emiatt könnyen túlreagálhatsz dolgokat. Szerencsére van megoldás a hétvége nehézségeire: kezeld lazán a dolgokat, ahelyett, hogy megsértődnél!

IKREK

Egyetlen dologra vágysz ezen a hétvégén: legyen nyugi! Nem kérsz most a haverokból, a bulikból és a pörgésből sem. Ne aggódj, ez teljesen egészséges! Néha kell egy kis csend, pihenés, lazulás. De azért ne vidd túlzásba!

RÁK

Stressz testközelből – ez lesz számodra a mostani hétvége egyik meghatározó része. Bár nem te leszel az áldozat, ne hagyd, hogy mások feszültsége benned is indulatokat gerjesszen! Légy együttérző, ugyanakkor távolságtartó, s akkor rendben lesz a két pihenőnap.

OROSZLÁN

Derült égből villámcsapásként ér a hír, pedig olyan jó kis programot találtál ki hétvégére! Most mehet az egész a kukába! Vagy mégsem? Ne hozz gyors döntést, inkább vizsgáld meg alaposabban a helyzetet. Miért érzed úgy, hogy meg kell hajolnod a másik akarata előtt?

SZŰZ

A hétvége mottója számodra: más baja nem a te bajod! Nagyszerű napok előtt állsz, feltéve, hogy távol tartod magadat azoktól, akik negatívan befolyásolhatják a hangulatodat. Ennyi kell csak ahhoz, hogy szuper szombatod és vasárnapod legyen!

MÉRLEG

Felvillanyoz a vásárlás gondolata, a shoppingolás pedig remek hétvégi programnak tűnik. De... Ne tégy elhamarkodott döntést! Emlékezz vissza: hány igazán nyerő holmira tettél szert impulzusvásárlással? Most nem árt alaposabban megfontolni, mire is költöd a pénzt. Vajon utána is jó ötletnek tűnik majd a kiszemelt portéka?

SKORPIÓ

Fékezhetetlen hatást gyakorol rád egy személy a mostani hétvégén. Hamarosan kiderül, hogy vajon fékezhetetlenül vonz, vagy taszít. Emlékezz, a mágnes is pont ezzel a két tulajdonsággal bír!

NYILAS

Hiszel magadban. Ez jó dolog. Feltéve, hogy nem bízod el magad. Aki nem pótolja szervezete vitaminkészleteit, az hamar megtapasztalja, mennyire védtelen a gyenge immunrendszer. Nosza, fordíts nagyobb figyelmet az egészségedre!

BAK

Szereted, ha úgy alakulnak a dolgok, ahogy eltervezed, s képes vagy görcsösen ragaszkodni a kontrollhoz. Holott egy kis lazaság nem árt. Sőt! Még valami meglepően jó is kisülhet abból, ha hagyod, hogy más kezében legyen a gyeplő ezen a hétvégén!

VÍZÖNTŐ

Tavaszi nagytakarítás – Beindult a vészvillogó a fejedben, s hiába próbálod nyomatékosítani, hogy TAVASZI, ami még ráér, valójában a NAGYRAKARÍTÁS a kulcsszó, és te is tudod, hogy nem ér rá. Vegyél erőt magadon, szánd erre a hétvégédet! Ha ellenállsz, a csillagok úgy is rávesznek!

HALAK

Negyvennyolc óra lazítás – mi lehet ennél jobb?! Nos, meglepően sok minden! Egy jó kis kulturális program vagy tanulás sokkal többet adhat, mint ahogy hangzik! Mondj igent az aktív hétvégére – magad is meglepődsz majd az eredményén!

(Forrás: Astronet)