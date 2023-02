Dől a lé: 4 csillagjegynek is dagad majd a pénztárcája tavasszal

Tavasszal nem csak a természet születik újjá: a csillagok jóvoltból négy csillagjegy szülöttjeire az anyagi szerencse is rámosolyog! Ők a mázlisták:

Bika

Komoly lehetőség ígérkezik egy pénzügyi befektetésre idén tavasszal, de alaposan ismerd meg a részleteket! A csillagok támogatnak, s ha jó érzéseid vannak a befektetés kapcsán, vágj bele! Szépen hozni majd a konyhára egy korábbi ötletedet is, feltéve, hogy egy kicsit felfrissíted azt. Tedd naprakésszé és nyert ügyed lehet!

Fotó: Shutterstock

Oroszlán

Míg mások anyagi helyzete erősen hullámzik, téged ilyen nehézségek nem gyötörnek. Számodra a 2023-as év az anyagi biztonságról szól, sőt tavasszal még egy igazán jó befektetés is gyarapítja a bankszámládat. Ahelyett, hogy mások vállalkozását építened, koncentrálj magadra és a párodra, vagy a közvetlen környezetedre! Passzold el a régi cuccaidat, hogy legyen hely az újaknak! Engedd, hogy áramoljanak az energiák!

Mérleg

Szakíts időt a rendrakásra otthon a számlák és a holmijaid között. Kell a hely, mert szárnyalhatnak a pénzügyeid, mi több, egy nagyobb nyeremény is ütheti markodat. Az sem kizárt, hogy egy örökség vagy társulás kapcsán áll majd pénz a házhoz. Sőt, akad olyan Mérleg jegyben született, aki házassággal növeli az anyagi biztonságát.

Nyilas

A tavasz a te időszakod: végre azt teheted, amire vágysz, ráadásul most támogatók is akadnak hozzá! Együttes erővel a nyereség is nagyobb lehet. Arról a pluszról nem is beszélve, amit a munkád, karriered öröme jelent a számodra!