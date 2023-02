3 csillagjegynek nagy változást hoz a Február, te köztük vagy?

A kínai horoszkóp nemcsak a holdéveket osztja fel a 12 jegy szerint, hanem a hónapokat is hozzárendeli egy-egy csillagjegyhez. Februárban a Tigris hónapjában járunk a kínai asztrológia szerint. Három csillagjegynek különösen jó periódust jelez ez az időszak -írja az astronet.

Fotó: Pixabay

Lássuk, kik ők!

Bivaly

Fontos lépésekre szánhatod el magad. Lehet, hogy már régóta toporogtál a változás kapujában, és most végre megérkezik a kellő energia ahhoz, hogy dönteni, határozni tudj. Ez vonatkozhat a magánéletre. Ne felejtsük el, hogy a Nyúl évében járunk, ami a stabilitást jelzi az életedben, és ezt támogatják most meg a Tigris tüzes energiái. Tehát elképzelhető, hogy párkapcsolattal, családi ügyekkel kapcsolatban jutsz megnyugtató döntésre.



Tigris

Nagyon szerencsés számodra ez az időszak! Új lehetőségeket kapsz, és most jól jön a határozottságod: ezekben a feladatokban muszáj kicsit rámenősebbnek lenni. Sikerül is bizonyítanod, amit anyagilag is honorálnak rövidesen, pénzügyi fellendülés, jó hírek várhatóak. Ha szingli vagy, a szerelemben is szuper időszak következik. Jóllehet, szinte vonzod a szerelmet ebben a hónapban, mégis vigyáznod kell, kit is vonzol magadhoz… Most az alapos megismerésen lesz a hangsúly.



Kígyó

Lehet, hogy egy kicsit bizonytalan, kaotikus volt az elmúlt időszak. Most viszont a Tigris havában végre letisztulnak a dolgok. Párkapcsolati kérdésekben, családi ügyekben rendeződnek a dolgok, és végre arra figyelhetsz, amire valóban érdemes: a jelen boldogságára és a jövő terveire! A Nyúl éve sok területen jelez fellendülést, és ennek alapjait most, a Tigris havában rakhatod le!