Ez a 3 csillagjegy a legidegesítőbb – te köztük vagy?

Tény, hogy mindenki egyéniség, de bizonyos jellemvonásokat a csillagjegyünknek is köszönhetünk. Vannak, akik némelyik szokásukkal a végletekig fel tudják bosszantani a környezetüket – anélkül, hogy ez a szándékukban állna. Legyen szó akár kollégáról, családtagról, barátról vagy társról, egyes csillagjegyek szülöttei olyan, egyébként ártalmatlan dolgokat csinálnak a hétköznapokban, amivel mindenki agyára mennek. Az asztrológia szerint ez a három a legidegesítőbb mind közül.

Szűz

Imádja a rendet, mániája a rendszerezés, a hatékonyság és az átláthatóság, ami egy munkahelyen, hatékonysági szempontból nagyon jó dolog lehet, de sokszor képtelen leállni, a magánéletében is pörög, szervezkedik, intézkedik és utasításokat osztogat. Mivel maximalista, ha valaki nem úgy csinálja a dolgokat, ahogyan ő eltervezte, kiakad; ráadásul roppant érzékeny személyiség, nagyon a szívére veszi a kritikát. Sokszor szabadság alatt is képtelen kikapcsolni. Ezzel együtt jószándékú, mindenkinek segíteni akar, ezért kegyetlenség lenne az orra alá dörgölni, hogy idegesítő. Általában jó taktika a környezete részéről, ha feladatokat adnak neki, és segítséget kérnek, akár apró-cseprő dolgokban is.

Bika

Imádja a földi élvezeteket: a kényelmet, a drága holmikat, a finom ételeket. Békés, szelíd természete van, de ha kibillentik a komfortzónájából, ideges lesz, és nehezen békül. A legjobban azonban a makacsságával tudja kiiedegelni a környezetében élőket, hiszen, ha valamit a fejébe vesz, akkor az másképp nem is lehet – legyen szó egy munkahelyi feladatról vagy egy nyaralás megszervezéséről, ha a bikának más ötlete van, akkor a végletekig ragaszkodik a maga igazához. Sajnos vitázni is nehéz vele, hiszen ilyenkor, mintha a falnak beszélne az ember – nehezen hallgatja meg az ellenérveket, és semmivel nem lehet hatni rá.

Rák

Érzelmes, érzékeny csillagjegy, aki él-hal a családjáért, barátaiért, és semmi rosszindalat nincs benne. Ha valaki kér tőle valamit, zokszó nélkül teljesíti, mindig azon jár az esze, vajon boldogok-e a körülötte élők, és hajlamos háttérbe szorítani a saját igényeit. Ám mivel igencsak érzékeny, a legkisebb kritikán is képes halálosan megsértődni. Ezért egy idő után a környezete már semmit nem mer szólni, és akik vele élnek, gyakran érzik úgy, mintha folyamatosan tojáshéjakon kellene lépkedniük. A rák jegyűek ugyanakkor nem haragtartók, ha megsértődnek, hamar túlteszik magukat a rossz érzéseiken, hiszen ragaszkodnak a szeretteikhez.