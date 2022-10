Ez lehet a csodaszer másnaposság ellen

A komolyabb alkoholfogyasztás utáni másnapi tünetek közismertek: fejfájás, émelygés, levertség, általános rossz közérzet, opcionálisan izomfájdalommal és fényre-hangra érzékenységgel fűszerezve.

Új Tiktok-trendet teremtett egy felhasználó, aki megosztotta a másnaposság ellenszerét, ami mindössze négy összetevőből áll.

A videón a kaliforniai nő szénsavas vízet tölt a pohárba majd a tetejére egy kevés kókuszvizet. Ezután felmelegít egy lime-ot, hogy könnyebben beletudja facsarni, majd egy csipetnyi fekete sót ad a csodaszerhez.

A videó az interneten meglehetősen heves vitát váltott ki, egyesek szerint az ital tényleg működik, mások szerint igen csak egészségtelen.

A másnaposságot a mai napig nem teljesen érti a tudomány, de az biztos, hogy az ital alaposan megdolgoztatja az emberi szervezetet. A legfontosabb teendőnk macskajaj esetén hidratálni, hidratálni, hidratálni. Természetesen jó a sima csapvíz is, a kókuszvízben azonban több az elektrolit, ami felgyorsítja a regenerációt, a lime pedig C-vitamin tartalmaz, így ezért is érezhetik sokan csodaszernek a receptet.