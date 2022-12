Három csillagjegy, akik imádják az alkalmi szexet, egy kapcsolat azonban kikészíti őket

Egészen döbbenetes, mi mindent ki lehet olvasni a horoszkópunkból! Nem csak azt tudhatjuk meg, mit hoz számunkra a jövő, de a jellemünket, erősségeinket és hiányosságainkat is megismerhetjük. A csillagok tudják, kik a legdögösebbek, akik körül valósággal izzik a levegő, de épp azt is, kik szeretnek a legtöbbet kísérletezni, ha lepedőgyűrésre kerül a sor. Most az Elite Daily segítségével azt fedjük fel, kik azok, akik nem igazán találják magukat egy hosszútávú kapcsolatban, azonban egy jó kis alkalmi szexre bármikor nyitottak.

A csillagok elárulják, mennyire vagyunk nyitottak az alkalmi szexre Fotó: gpointstudio / Shutterstock

3 csillagjegy, aki az alkalmi szexre szavaz a komoly kapcsolat helyett

Ikrek

Azt mondják, az ikrek a legkíváncsibb jegy – és bizony nem véletlenül! Imádnak új dolgokat felfedezni, új embereket megismerni, ugyanakkor épp emiatt képtelenek egy partner mellett megmaradni, ha az már nem köti le őket, nem tartja fel az érdeklődésüket. Mivel eleve nehezen kötődnek, nem esik nehezükre továbblépni sem. Mindez azt is jelenti, hogy örömmel ugranak bele egy egyéjszakás kalandba, azonban ha a komoly elköteleződés jön szóba, azt már jóval nehezebben lépik meg.

Nyilas

A nyilasok igazi szabad lelkek, akik szeretnek szárnyalni, kötöttségek nélkül. Mindig új élményekre várnak, és a vágyaik által vezérelve döntenek. Épp ezért esik nehezükre elköteleződni. Mivel rendkívül karizmatikusak, messziről látszik rajtuk, mennyire szeretnek élni, így udvarlójuk is szép számmal akad. Számukra a szex természetes és gyönyörű, bármikor nyitottak egy kis lepedőgyűrésre, így ha ilyesmi élményekre vágyunk, és nem komoly kapcsolatra, a nyilas tökéletes partner lehet számunkra.

Vízöntő

A vízöntő ellene megy minden tradíciónak, minden berögzülésnek. Mindent úgy csinálnak, ahogy azt ők szeretnék, és ez bizony a szerelmi életükben is megmutatkozik. A vízöntőket nem lehet azzal vádolni, hogy túlcsorduló érzelemmel ugranak bele mindenbe: idő kell nekik, amíg megnyílnak. Épp ezért gyakori, hogy a kapcsolataik a "barátság extrákkal" kategóriából mélyülnek el végül igazi szerelemmé.