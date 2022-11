Kivételes együttállás: Fontos kérdésekre kaphatsz választ a következő napokban

A Vénusz a Nyilasba lépve optimizmust, eleganciát, idealizmust és kifinomult érzelmeket hoz magával. A Merkúr a Nyilasban elvont témák, magasabb összefüggések értelmezését hozza. A Nap a Nyilasban pedig nemes célokat, globális témákat, magasztos eszméket, igazság, méltóság és szabadság erényeit is szimbolizálja – írja az Astronet.

Ez a 3 bolygó egymás után a Nyilasba lépve felerősíti mindenkiben az előbb felsoroltakat. Miközben túlzásokra és lobbanékonyságra is hajlamosít, mert nem tűri az igazságtalanságot, kirekesztést, elnyomást, az elesettek kihasználását.

A Merkúr december 6-ig, a Vénusz 9-ig, a Nap 20-ig jár a Nyilasban.

A különleges bolygóegyüttállás idején Székelyhidi Ágnes asztrológus készített horoszkópot minden csillagjegy számára.

KOS

A Nyilasba lépő bolygók neked azért hoznak nagyszerű eseményeket, mert tüzes jegyben téged inspirálnak. Sőt meghatványozzák a lelkesedésedet. Ettől kirobbanóan jó passzban leszel. Amikor ilyen magas a rezgésed, mindent kedvező fényben látsz. Függetlenül attól, hogy aktuálisan mi a helyzet. Egyedül arra kell ügyelned, hogy ne ess túlzásba semmilyen téren! A tüzesség lobbanékonyságot, indulatokat és ebből adódó konfliktusokat is jelenthet. Szabályozd a tüzedet!

BIKA

Te igazán különleges helyzetben vagy, mert bolygód, a Vénusz is a Nyilasba lép a Merkúrt és a Napot megelőzve. Ez azért különleges, mert megszabadulhatsz nyomasztó emberektől, konfliktusoktól, frusztráló szituációktól. Pár hete folytonos provokációt érezhettél. Mintha mindenki a határaidat kereste volna. Ez most megszűnik. De meg kell fizetned az árát szó szerint és átvitt értelemben is: kellemetlen kiadásaid lehetnek. Ezeket ne halogasd! Ess túl rajta hamar!

IKREK

A Nyilasba lépő bolygók népszerűséget hoznak. Ezáltal felélénkül a szerelmi életed, hiszen Vénusz a szerelem bolygója. Viszont olyan kapós leszel, hogy nem győződ a jelentkezőket beosztani. Ha független vagy, és most találkozol valakivel, akkor komoly kapcsolat alakulhat ki köztetek. Más a helyzet, ha foglalt vagy: a meglévő kapcsolatod szintet léphet. A párod megkérheti a kezedet, összeköltözhettek, vagy bármilyen közös célt kitűzhettek.

RÁK

Az egészség és a munka nem játék. Most mégis könnyebben veheted mindkettőt, mivel a Nyilasba lépő bolygók optimizmust és könnyedséget hoznak neked. A hangulatod közvetlenül kihat az egészségedre. Ha jó a kedved, nem tudnak megtámadni a betegségek. Közben ne feledd, hogy a munka nem mindig jelent klasszikus munkát! Ha tanulsz, ha beteget ápolsz, ha gyermeket nevelsz, ha háztartást vezetsz, akkor az a munkád. De minden munka jobban megy, ha lelkesedni tudsz.

