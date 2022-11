Három csillagjegy, akikre brutális november vár – Te vajon köztük vagy?

Havi horoszkópunkban már megmutattuk röviden, ki mire számíthat novemberben. Három csillagjegy szülötte azonban garantáltan meg fogja emlegetni az év utolsó előtti hónapját: nekik ugyanis nem lesz könnyű menet ez az időszak.

Többeknek nem fog kedvezni a november. Három jegy kiváltképp nehéz időszak elé néz Fotó: Shutterstock

Nekik lesz nehéz a november

Rák

Mint rák, alapvetően jól viszonyulsz a novemberhez: tudod, hogy meg kell tervezned a találkozást a családdal, ami eleinte teher, végül azonban mindig kellemes mókának bizonyul. Van azonban valami a múltadban, ami nem hagy nyugodni, és amit, mint egy be nem gyógyuló sebet, mindig rosszkor kaparsz el. Ráadásul a legrosszabb az egészben, hogy már nem is igazán tudod, hogy miért. Szembenéztél a múltad szörnyűségeivel, és túl kéne lépned rajtuk, de mindig visszatérsz hozzájuk, és efelett semmi hatalmad nincs. Tisztában vagy vele, hogy ez nem mehet így tovább, túl kell lendülnöd ezen, ami eleinte fájdalmas lesz, felkavaró, de ne félj, a végén te kerülsz ki győztesen!

Bak

Talán nem is az a legjobb kifejezés, hogy kemény hónap vár rád, sokkal inkább eseménydús: azonban lesz pár olyan dolog, amit később megbánsz. Több olyan dologba is belekeveredsz, ami elsőre csábítónak tűnik, összességében azonban nem tesz jót neked. Az a baj, hogy megőrülsz azért, hogy valami szélsőségeset csinálj, valami igazán nagy őrültséget, ennek pedig meg is lesz az eredménye. Egész évben úgy érezted, hogy visszafogtad magad, így most, az év vége közeledtével picit elengeded a gyeplőt. Illetve hát picit jobban is, mint kéne.

Halak

Ugyanúgy, mint más érzékenyebb jegyeken, rajtad is a melankólia lesz úrrá novemberben. Ezzel jó előre tisztában is vagy mindig, sőt, mintha engednéd is, mondván, neked is kijár, hogy néha összeroskadj, sírj. Nem akarod a környezetedre zúdítani a fájdalmadat, a szomorúságodat, azonban magányra van szükséged, hogy helyre tedd magadban a dolgokat. Emiatt persze lesznek, akik nemtetszésüket fejezik ki, mondván, elvonulsz, de te tudod, hogy most ezt kell tenned. Nem lesz olyan szörnyű a hónap, ha tudod, mi vár rád, és hogy kezeld a helyzetet. Végül pedig jobban leszel, és összességében ez az, ami számít!