Hatalmas fordulatokat tartogat a november, ezek a csillagjegyek örülhetnek a változásnak

OROSZLÁN

November nem indul valami fényesen. Úgy érzed, hogy folyamatosan visszahúznak családi és/vagy ingatlan ügyek. Ez olykor kihoz a sodrodból. Különösen november 5-én, 8-án, 9-én és 29-én. Ezzel párhuzamosan a párkapcsolatod vagy hullámvölgybe kerül, vagy megerősödik. Kettőtökön múlik, hogy mi lesz. Mindez november 16-tól fokozatosan javul. Szóval nincs világvége. Ennek tudata sokat segíthet átvészelni a nehéz napokat.

SZŰZ

Nem lesz időd unatkozni. Ugyanis mozgalmasnak ígérkezik a novembered. Ezt nem fogod bánni, mert több területen végre megtörténik az elmozdulás. Az utóbbi hetekben, hónapokban megrekedtél, és nem láttál eredményeket. Most ennek végre vége. Ettől függetlenül egész hónapban legyél óvatos az utakon! Különösen: november 5-én, 8-án, 9-én és 29-én. A hónap második felében váratlan vendég állíthat be hozzád – és maradni akar. A reakciód őszinte lesz…

MÉRLEG

„Pénz beszél, kutya ugat” , tartja a mondás. Neked novemberben a legnagyobb kihívás a pénz bevétel-kiadás egyensúlyának megteremtése és megtartása. Biztos lehetsz benne, hogy sok kísértés jön. Csak lemondás árán tudod megoldani, hogy ne menj mínuszba. Különösen nehéz napok: november 5., 8., 9. és 29. De nem kell megijedned, mert lesznek kedvező napok is: 10, 12, 15, 16 és 21. Látod itt is megvan az egyensúly. Sőt a több a kedvező nap, mint a nehéz.

SKORPIÓ

Ez a november nem olyan lesz, mint a tavalyi, vagy az azelőtti. 8-án lesz egy teljes holdfogyatkozás, ami valójában újhold lenne. Csak a Föld kitakarja a Nap fényét, és a Hold ahelyett, hogy ragyogna, elsötétül. Ez téged fokozott óvatosságra int. Vigyázz az egészségedre és a testi épségedre! Emellett a kapcsolataid is törékennyé válhatnak 5-én, 8-án, 9-én és 29-én. Tegyél meg mindent, hogy ne legyen ok vitára! Megéri kitérni a provokáció elől.

NYILAS

Rosszul viseled a hideget és a sötétet, nem a november a kedvenc hónapod. Igyekezz minden nap találni valamit, aminek örülhetsz! Te nagyon jó vagy abban, hogy apróságok is boldoggá tegyenek. Nem megoldás, ha begubózol, mert lelkileg és testileg is megbetegíted magadat. Legveszélyesebb napok: november 5., 8., 9. és 29. Még szerencse, hogy 16-án Vénusz, 17-én Merkúr, 22-én Nap lép be a Nyilasba, és te teljesen ki leszel cserélve.

BAK

Ha jót akarsz magadnak, akkor novemberben minden beszélgetésbe kapcsolódj be, mert fontos információkhoz juthatsz. Emellett tanulás és/vagy utazás lehetőségét is mutatják a bolygók. Kár lenne kihagynod. Szinte biztos, hogy megbánod, ha nem mész. Ezzel párhuzamosan a bevételeid nem úgy alakulnak, ahogy szeretnéd. És nem vigasztal, hogy most mindenkinek nehéz. Kritikus napok: november 7., 10., 11. Ezeken a napokon borúsabban látod a helyzetedet.

VÍZÖNTŐ

Két tűz között érezheted magad szinte egész novemberben. Hol a főnököd, hol a családod elégedetlenkedik. Mindketten keveslik azt, amit nyújtasz. Lehet, hogy azért, mert szeretnél kicsit egyedül lenni saját magaddal. Szét kell szakadnod, hogy párhuzamosan több helyen teljesíteni tudj? Legnehezebb kihívások ezeken a napokon várnak rád: november 7-én, 10-én, 11-én. Szerencsére lesz egy nagyszerű nap: november 28.

HALAK

November 24-én befejezi a hátrálást a Halakban járó Jupiter, és elindul előre. Addig viszont még lassító energiákat érzékelhetsz. Meglepő módon most egész jól viseled. Tágra nyílt szemekkel figyelj, hogy mi az, ami régen nem, de most összejöhet. A sors szeretne kárpótolni. És meglehetősen fortélyos, leleményes módon fogja ezt megtenni. Szuper napjaid lesznek: november 10., 12., 15., 16. és 21. Időzítsd ide a fontosabb ügyeidet!