Kiderült, mit ígérnek a csillagok a hétvégére: A Kosnak ez a hétvége olyan lesz, mint egy hullámvasút

Van, akit csak hiperérzékennyé tesz, de olyan is, akiből a legrosszabbat hozza ki a szombati dupla bolygószembenállás. Tudatossággal persze elkerülhetőek a konfliktusok. És van jó hírünk is: vasárnap végre előre indul a Merkúr, és vele a “beragadt” ügyeink is - írja az Astronet.

KOS

Ez a hétvége olyan lesz, mint egy hullámvasút. Szinte minden érzelem átmegy rajtad: lelkesedés, düh, derű, aggodalom, stb. Arra ügyelj, hogy egyiknek se adj túl nagy teret! Törekedj arra, hogy jól érezd magad a bőrödben! Erről szóljon ez a két nap!



BIKA

A szombati dupla bolygószembenállás veszélyes a pénztárcádra. Jól tennéd, ha nem vennél semmit. Tuti, hogy utólag megbánod. A vasárnap egy sokkal kiegyensúlyozottabb nap lesz minden szempontból. Megtalálod a belső és külső békét

Fotó: Shutterstock



IKREK

Fura módon szombaton csupa sértődékeny emberrel lesz dolgod. Egy Mars-Hold szembenállás heves vitát mutat. Nálad van a Mars. Tehát te vagy a hevesebb, indulatosabb. Ha megúszod veszekedés nélkül, vasárnap büszke leszel magadra…



RÁK

A szombat esti Vénusz-Jupiter szembenállás rányomja az egész hétvégédre a bélyegét. Te nem bírod, ha a szeretteid vitatkoznak. Pedig el kell viselned, és meg kell engedned, hogy ők találják meg a megoldást, mert az valódi megoldás és feloldás lesz. Nem szabad rámenned erre…



OROSZLÁN

Ez a hétvége sem telik el feszültség nélkül. Valaki folyton provokál, és teszteli a béketűrésed határait. Mondd neki, hogy ha kereste, hát megtalálta! Nem kell mindent eltűrnöd. Pláne a tiszteletlenséget, a hazugságot, a cserbenhagyást nem.



SZŰZ

Vasárnap végre elindul előre a Szűzben járó Merkúr. Ez bearanyozza az egész hétvégédet, miközben olyan érzésed lesz, mintha megállt volna az idő. Irányváltáskor a bolygók stacioner jelzőt kapnak. Persze sosem állnak egy helyben, ez átmeneti érzet csupán. De számodra alényeg legyen az, hogy boldog vagy!



MÉRLEG

Tökéletes ürügyet szolgáltat a duzzogásra a szombati Vénusz-Jupiter szembenállás. Kérdés, hogy ettől jobb lesz-e neked. Ha belátod, hogy nem, akkor hagyd abba! Emelkedj a kellemetlen szituáció fölé! Őrizd meg a derűdet és a humorérzékedet!



SKORPIÓ

Az érzékeny hangulat téged sem kerül el, de ez meghitt, nosztalgikus hangulatban is megnyilvánulhat. Fogd termőre ezt az energiát, és használd valami jóra! Szép órákat élhetsz meg a családdal. Annyiszor megfogadtad már, hogy időben elkezdesz készülődni az év végi ünnepekre, hogy ne legyen kapkodás. Ezen a hétvégén a tervezgetést elkezdheted. És a bolygók szerint félretehetnél egy kisebb összeget.



NYILAS

Szombaton hiper érzékeny leszel. Nem ismersz magadra: nem érted, miért visel meg, ha valaki kellemetlenül viselkedik, vagy beszél veled. Lehet, hogy az ő személye fontosabb, mint azt eddig hitted. Ez nagy felismerés lehet számodra és mindkettőtök számára.



BAK

Egyértelműen a vasárnap lesz a te napod. Értetlenül nézed, hogy szombaton mitől, miért rohangál mindenki, mint a „mérgezett egér”. Ne utánozd őket! Mindent a saját tempódban intézz! És örülj, hogy vasárnap a Merkúr végre elindul előre!



VÍZÖNTŐ

Balesetveszélyt jelez a szombati Vénusz-Jupiter szembenállás. Közlekedj nagyon óvatosan és lassan! Ezáltal több időd lesz reagálni. Akár más ostoba viselkedésére is. Az éberség és a jelenlét szintén elengedhetetlen. Jól tudod ezt elméletben. Mi van a gyakorlattal?



HALAK

Semmiképp se keveredj bele olyan családi vitába, ami nem rólad szól! Nem kell békebírót játszanod. Ez cseppet sem népszerű szerep. Bízz abban, hogy az érintettek meg fogják találni a legjobb megoldást! Neked van elég feladatod. A hétvégére is…