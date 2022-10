Csodás ajkuk van: ezek a csillagjegyek csókolnak a legjobban

Sokan vannak, akik a romantika híveiként a hosszú percekig tartó, ölelkezős csókolózást részesítik előnyben, de olyanok is akadnak, akik a vad, szenvedélyes csókokért vannak oda. Egy dolog azonban mindkét esetben biztos: ha valaki jól csókol, az minden esetben szikrákat vált majd ki szerelméből. Könnyen lehet, hogy a csillagok képesek meghatározni ezt a tulajdonságot is, ezért most eláruljuk, melyik jegyek szülöttei csókolnak a legjobban.

Rák

A Rák természeténél fogva egy ragaszkodó személyiség, és ez a csóktechnikájára is igaz. Bár hiányozhat belőle az önbizalom, csókolózás terén nem ismer lehetetlent. A Rák a csókolózás specialitása: ügyesen bánik a kezével, érzékien simogat, amitől partnerét megőrjíti.

Bika

Bár a Bika nem a legkifejezőbb a csillagjegyek közül, mégis, ha megkedvel valakit, nem fél kinyilvánítani az érzéseit, és nem fogja vissza magát akkor sem, ha csókra kerül sor. Mi több, a Bika tüzes csókjával eléri, hogy partnere hetekig újra és újra átélje a csodás pillanatot.

Skorpió

Merész és szexi karakterként a Skorpió pontosan tudja, mit kell tennie, hogy egy csók emlékezetes és varázslatos legyen. Spontán jelleme csak tovább fokozza egy csók izgalmát. Ez a jel nem fél attól, hogy pazar csókokkal fejezze ki érzéseit, partnere pedig ettől úgy érzi majd, sosem elég!

Halak

A Halak egy csodálatos személyiség: intenzív és szenvedélyes, ha pedig eljön az ideje, határozottan nem idegen tőle a tökéletes francia csók. A jegy szülötte nagyon szeret csókolózni, így hát bele is teszi a szívét és a lelkét minden alkalommal. A Halaknak minden bizonnyal megvan mindene, ami ahhoz kell, hogy egy édes csók egy életre szóljon.