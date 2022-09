Ezzel a filléres módszerrel tartsd távol a poloskákat!

Itt az ideje, hogy bevesd a Drakula-módszert a betolakodók ellen. Bár a kellemetlen kis rovarok ránk nézve teljesen ártalmatlanok, tömeges jelenlétük és kellemetlen szaguk miatt nem éppen a legkedvesebb vendégeink. Nem mellesleg, amennyire ártalmatlanok a odabent a házban, annyira kártékonyak tudnak lenni odakint a kertekben. Miután természetes ellenségük nem igen akad hazánkban, szép számmal lepik el a kerteket, gyümölcsösöket, virágágyásokat, és szinte mindenhová bemásznak, egészen a kerti bútoroktól, a függönyökön át, a tévé képernyőéig. Így nem árt, ha előre felkészülünk a támadásukra. A Lakáskultúra legújabb cikkéből most minden kiderül, mi a leghatékonyabb módszer ellenük!

Ha nem szívesen használsz vegyszereket

Becsöngettek! Az iskolakezdéssel egy időben a poloskák is előkerültek, és az ajtók mellett lesben állva várják a tökéletes pillanatot, hogy egyetlen, röpke ajtónyitással bejussanak az otthonunkba. Bár országszerte nem mindenhol egyforma mértékű az invázió, így is mindenhova bőven jut a bűzös kis rovarból.

A természetes rovarírtó szerekkel sokat tehetünk környezetünkért Fotó: Shutterstock

Számtalan vegyszer van forgalomban, amivel távol tarthatjuk a kellemetlenkedő rovarokat, de a vegyszeres védekezés előtt próbáld inkább ki a humánusabb és környezettudatosabb, természetes módszert. Persze mivel rengetegen vannak, egyesével megfogni, agyoncsapni nem lehet őket, ráadásul védekezésképpen már-már elviselhetetlen bűzfelhőt bocsátanak ki magukból; így jobb, ha nem az irtásukkal, hanem a távoltartásukkal próbálkozol.

Ősrégi, mégis hatékony megoldás

A fokhagyma nem véletlenül a legismertebb és a legnépszerűbb fűszernövényünk egyike. Azt már régóta tudjuk róla, hogy nagyon egészséges, de talán eddig nem is tudtad, hogy milyen milyen sok hasznos dologra használható! Úgy tűnik, a fokhagyma intenzív illata nemcsak az emberek szemét csípi. Nem véletlen hívják ezt a filléres poloskaűző keveréket Drakula-módszernek, amit ezúttal vámpírok helyett a poloskák ellen vetünk be – a fokhagymás permet ugyanis hosszú időre elriasztja a kis ízeltlábúakat. A fokhagymás védekezésnek egyetlen hátulütője, hogy a fokhagymaszagot nem csupán a poloskák viselik rosszul, de számunkra is kellemetlen. Ezért ezt a keveréket érdemes inkább odakint, az ablakok, ajtók réseibe, a teraszra, vagy az erkélyre fújni.

A fokhagyma valójában nem rovarölő, inkább riasztó szer Fotó: pixabay.com

Mi kell hozzá?

Először is szükség lesz két nagy fej fokhagymára, egy tasak fokhagymaporra és fél liter vízre. Reszeld le a fokhagymát és add a vízhez; majd tedd bele a szárított fokhagymaport. Alaposan keverd össze, és hagyd állni 24 órát, hogy a fokhagyma illóanyagai beleoldódjanak a vízbe.

A permetet másnap szűrd le, és öntsd át egy spriccelős flakonba. Az így kapott eleggyel fújd körbe kívül a falat, a nyílászárókat, a párkányokat és a bejárati ajtó előtti lábtörlőt. Ha tudod, hol szeretnek a legjobban tanyázni a poloskák, oda mindenképpen nagyobb adagot juttass a permetből. Néhány naponta érdemes megismételni az eljárást. Már az első alkalom után látványosan kevesebb poloska akar majd bejutni a lakásba! Bár ezzel a roppant olcsó módszerrel a poloska hordát nem pusztítod el, de az apró szabotőröket biztos hosszú időre távol tartod majd az otthonodtól. Egy próbát feltétlenül megér.