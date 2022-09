Velük csak óvatosan: Ezek a csillagjegyek sosem bocsátanak meg

Legyen szó romantikus, vagy baráti kapcsolatról, bizonyára te is találkoztál már olyan személyekkel, akik nehezen engedik el a múltat, sosem nézik el, ha megbántják, sőt még a bocsánatkérés is teljesen hatástalan náluk. Ezek az emberek született haragtartók, és könnyen előfordulhat, hogy ez a kellemetlen tulajdonságuk összefügg a horoszkópjukkal. Most megmutatjuk azt a három csillagjegyet, akik sosem lesznek képesek megbocsátani.

Rák

A Rák egy érzékeny és érzelmes vízjegy, aki imád gondoskodni szeretteiről, de olykor képes alávetni magát a negatív hangulatainak. Mélyen éli meg érzelmeit, sőt van, hogy soha nem is múlik nála egy-egy érzés. Ide tartozik sajnos a harag és a düh is, így habár nagyon igyekszik megbocsátani egy olyan személynek, aki cserben hagyta, de van, hogy ez mégsem sikerül teljesen. A csillagjegy szülötte gyengédsége miatt azonban cseppet sem gonoszsággal fejezi ki, ha valakivel szemben haragot tart, inkább egyszerűen távol tartja magát tőle.

Skorpió

A szintén vízjegyek közé tartozó Skorpió olyannyira sok érzelmet halmoz fel magában, hogy rendkívül lojálissá válik tőle, ugyanakkor nagyon gyorsan képes megszakítani minden kapcsolatot valakivel. Harsány személyisége miatt ha egyszer valakit beenged az életébe, nagyon mélyen meg is bízik benne, így ha konfliktus kerekedik, mértékétől függetlenül szörnyű dühbe gurul. Bizalmába visszaférkőzni majdhogynem lehetetlen, sőt, aki összeszólalkozik vele, jobb, ha felkészül a féktelen bosszúhadjáratra is.

Szűz

A Szűz az állatöv perfekcionistája, ezért számára elfogadhatatlan, ha valaki szerint rossz, amit csinál. Haragtartása ezért egész egyszerűen abban merül ki, hogy például egy negatív kritikával szemben fáradhatatlanul igyekszik bebizonyítani annak valótlanságát. A csillagjegy szülötte épp ezért kerüli a konfliktust, ráadásul egyáltalán nem is vágyik a középpontba, így ha valakivel összetűzésbe kerül, addig nem nyugszik, amíg be nem bizonyítja saját igazát. A Szűz számára fontos, hogy mindenki tudja: amit ő gondol, az mindenképpen helyes, más megoldás pedig nincs.