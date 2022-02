Itt a kegyetlen igazság: Ez a 3 csillagjegy titkon mindenkit utál

A csillagjegyeink nemcsak személyiségjegyeinket képesek meghatározni, azokat az érzéseinket is tökéletesen leírják, amelyekre még mi magunk sem gondolnánk. Innen állapítható meg például az is, melyik párok kapcsolata szól majd egy életre, vagy épp melyek azok, akik között még csak barátság sem alakulhat sosem. Utóbbiak közé tartoznak azok a csillagjegyek, akik nem csupán más csillagjegyekkel képtelenek közös nevezőre jutni: gyakorlatilag minden emberi lényre képesek ellenségként tekinteni.

Lássuk azt a három csillagjegyet, akik képesek titkon mindenkit utálni.

Skorpió

Nem arról van szó, hogy a Skorpió azt akarja, hogy mindenki csalódást okozzon neki és cserbenhagyja őt, de hajlamos gyanakvó lenni, és várni, hogy ez megtörténjen. A csillagjegy szülötte mindenkiről azt hiszi, hogy bűnös, és addig megy, amíg be nem bizonyítja ezt. Ezért is nagyon fontos, hogy egy Skorpiót meg kell győzni arról, hogy megbízhatnak a másikban, különben mindent megtesz azért, hogy végül megutálja a másikat – még akaratán kívül is.

Bak

Amikor sok kudarc éri, a Bak hirtelen mindenkit utálni kezd. Ha megkérdőjelezik, ha visszautasítják, embertelen harag veszi át rajta az uralmát. Ennek legfőbb oka, hogy ő a legmegbízhatóbb, legszorgalmasabb csillagjegy mind közül, és miután ezt tudja is magáról, a kritikát képtelen elviselni, még akkor is, ha az a javára válhat.

Szűz

A Szűz legfőképp azokat az embereket utálja, akik meggondolatlanok: részéről márpedig mindenki ide tartozik, aki nem úgy tesz, ahogyan ő azt elvárná. A mindennapok legapróbb dolgain is képes felhúzni magát, és ha valami nem tetszik neki, a tettest a végletekig képes megvetni. Legyen szó egy mosatlan tányér elhanyagolásáról, vagy egy széthagyott holmiról, a Szűz számára ez a tiszteletlenség és a tudatlanság egyik jele, ezek miatt pedig teljesen kikészül.