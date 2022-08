Szörnyű hét vár ránk, a Vízöntő telihold mindent összezavar

Nem sok jót ígérnek a csillagok a következő napokra. Pénteken telihold lesz, és addig bizony egyre nő majd a feszültség mindenkiben. Szerencsére a feszítő hatás nem tart örökké, hétvégétől az Oroszlán jelébe lépő Vénusznak köszönhetően egyre ragyogóbb napokra számíthatunk az astronet.hu előrejelzése szerint.

Kos heti horoszkóp (03.21-04.20.)

Valamilyen közösen kezelt pénzügyi forrás megszakadhat ezen a héten. Mindez pedig érintheti a családodat is, könnyen lehet, hogy viták pattanhatnak ki köztetek. A Vízöntő telihold szerint emlékezetes napok várnak rád, de sajnos nem pozitív értelemben. Tehetetlennek érezheted magad, ami nagyon frusztráló lehet. Higgy benne, hogy rövidesen kiderül az ég a fejed fölött!

Bika heti horoszkóp (04.21-05.20.)

Még a Bikában jár a Mars, de a feszítő hatása picit talán már gyengül. Valószínűleg döntened kell egy ingatlannal kapcsolatos kérdésben. Lehet, hogy nem a legkényelmesebb feladat vár most rád, s ettől igen dühösnek érezheted magad, de anyagilag mégis így jársz jobban. Párkapcsolatodban higgadtabbnak kell lenned, hogy kezelni tudd a konfliktusokat.

Ikrek heti horoszkóp (05.21-06.21.)

Az erősséged a kommunikáció, ezt mindenki tudja, s ezen a héten ez extrán így lesz. A Vénusz bolygó az Oroszlán jelébe lép a héten, s innentől bőven lesz alkalmad megcsillogtatni a pallérozott elmédet. Nem mellesleg most nagyon könnyedén ismerkedsz. A Vízöntő telihold külföldi utazás lehetőségét jelzi. Ez segíthet feldolgozni a régi sérelmeket, amelyeket végre el tudsz engedni.

Rák heti horoszkóp (06.22-07.22.)

A pénzügyek miatt nem kell aggódnod többet, ugyanis a Vénusz bolygó mindenféle földi jóval halmoz el téged. Erre ráerősít a Vízöntő telihold, amely a pénzügyekben okos megoldásokra ösztönözhet. A baráti körben ugyanakkor akadhat némi probléma, talán valaki végleg elköszön az életedből. Rövidebb utazásokat is jeleznek a bolygók erre a hétre.

Oroszlán heti horoszkóp (07.23-08.22.)

A Vénusz az Oroszlán jegyébe lép ezen a héten, s innentől még több figyelemre számíthatsz, amiben természetesen valósággal fürdőzni fogsz. Nemcsak te leszel a társasági élet központja, de valaki felfigyel a vonzerődre. A bolygók szerint ugyanakkor legyél visszafogott, engedd, hogy meghódítson téged az illető.

Szűz heti horoszkóp (08.23-09.22.)

Ha erre a hétre tervezted a nyaralást, akkor számolnod kell fennakadásokra, késésre, leginkább a repülőtereken bizonytalan most a helyzet. Ha kisgyerekek is vannak a családban, akkor talán érdemes lenne változtatni a terveken, ha lehetséges. A belföldi nyaralás plusz élményeket hozhat, nem mellesleg több pihenést is, ami valljuk be, nagyon rád férne már.

Mérleg heti horoszkóp (09.23-10.22.)

A Vízöntő telihold a szerelmi életedben okozhat konfliktusokat, amelynek oka a pénz lehet. Úgy tűnik, pároddal nem tudtok az anyagiakban megegyezni. A barátok támogatnak téged, melletted állnak, így ha szükséged van a segítségükre, hozzájuk bármikor nyitott szívvel fordulhatsz.

Skorpió heti horoszkóp (10.23-11.22.)

Ezt a hetet később jobb lenne elfelejteni, gyakorlatilag minden oldalról tépi a szél… Nem mondhatni, hogy a türelem szobra lennél most… A legapróbb kétértelmű megjegyzésre is ugrasz, talán még generálod is a feszültséget. Valójában a család és a hivatásod közötti ellentmondás az okozója a lelki állapotodnak, mert nem tudod most ezeket egyensúlyba hozni, s mindez a párodon csapódik le.

Nyilas heti horoszkóp (11.23-12.21.)

A változások mindenképpen bekövetkeznek az életedben, akár akarod, akár nem, vagyis inkább kezeld most a veled történő eseményeket rugalmasan. Valószínűleg el kell engedned valamit, ami talán a munkáddal kapcsolatos. Ne búsulj miatta, lesz ennél még jobb is. Talán már most is megvan a másikra az esély, amelyből nagyon nagy nyereséget söpörhetsz be még az idén.

Bak heti horoszkóp (12.22-01.20.)

A Vízöntő telihold az anyagiakat veszi célba, és sajnos most nem örömteli lehetőségeket jelez. Valószínűleg le kell mondanod valamilyen rendszeres jövedelemről vagy juttatásról, amit eddig kaptál. Ne keseredj el, mert a te munkamorálod olyan, hogy valamilyen másik feladattal, vállalkozással be tudod tömni a keletkezett lyukat.

Vízöntő heti horoszkóp (01.21-02.18.)

A telihold együtt áll a Szaturnusszal a Vízöntőben, s ez most komoly kérdés elé állíthat téged: el kell döntened, milyen változást engedsz az életedbe. Elképzelhető, hogy valamilyen társulás végleg megszakad, de változhat a munkahelyed is. Egy régebbi kapcsolat is lezárulhat. Vélhetően utóbbi nem ráz meg érzelmileg különösebben, az is lehetséges, hogy már más valaki van az életedben.

Halak heti horoszkóp (02.19-03.20.)

A telihold a héten lelkileg felrázhat egy kicsit, de most az lenne az igazi, ha a szabadságodat töltenéd, és félre vonulnál egy csendes kis pihenőhelyre. Lehet víz mellé, de talán az erdő közelsége is megnyugvást nyújtana. Nem baj, ha nem leszel teljesen egyedül, a lényeg, hogy lazíts és pihenj minél többet. A másik megnyugtató jelenléte sokat segíthet ebben.