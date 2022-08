Sosem gondolnád, mik a legmérgezőbb tárgyak az otthonodban

Mérgező tárgyak alatt nem igazán szokott eszünkbe jutni, hogy bizony vannak ilyenek szép számmal az otthonainkban is. Sokan még mindig úgy gondolják, hozzájuk nem kerülhet ilyesmi, hiszen nem is vásárolnak direkt mérgező dolgokat. Most eláruljuk, mik azok a tárgyak, amiktől jobb volna örökre búcsút venni.

Zuhanyfüggöny

Az ftalátok felelősek a veszélyért a zuhanyfüggönyök kapcsán: a dobozokon kívül rengeteg más, PVC-ből készült tárgyban, így a zuhanyfüggönyökben is jelen vannak. Ha tehetjük, keressünk egy ftalátmentes opciót, vagy egyszerűen felejtsük el a függönyt!

Tapadásmentes serpenyők

A tudomány oltárán áldoztunk, mikor megjelentek a teflon-serpenyők, ám a tapadásgátló rétegek nem a legbiztonságosabbak. Ha nagy lángot használunk, akár már 5 perc alatt is káros gázok szabadulhatnak fel a serpenyőből! A vaslábas sokkal jobb megoldás helyettük!

Illatgyertyák

Azok a gyertyák, amelyek paraffint tartalmaznak, égés közben káros anyagokat bocsátanak ki. Vegyünk inkább illatmentes és természetes viaszból öntött gyertyákat!

Gyertyából legyen paraffinmentes Fotó: Shutterstock

Műanyag dobozok, kulacsok

Sok ilyen tárgyban megtalálhatóak az ftalátok: ezek olyan vegyi anyagok, amelyek lassan párologva szabadulnak fel a műanyagból. És mivel közvetlen kapcsolatba kerülnek az általunk fogyasztott élelmiszerekkel, a szervezetünkben is végzik ugyanezt. Felborítják a test endokrin rendszerét, és végső soron akár rákos megbetegedést is okozhatnak.

Öblítő

Egyre nyilvánvalóbb, hogy nincs is szükség igazán öblítőre ahhoz, hogy a ruhák illatosak legyenek. A vegyi anyagok szennyezik a vizet, és ránk is ártalmasak lehetnek: bőrirritációt, légzési nehézségeket és fejfájást is okozhatnak. Sokkal jobb választás helyettük például a mosódió és a mosó parfüm, amit természetes illóolajokból állítanak elő.

Mosószappan, mosószóda, mosódió - számos természetes mosószer is létezik Fotó: Shutterstock

Légfrissítő

A Kaliforniai Egyetem tanulmánya szerint a túlzásba vitt légfrissítő és a szellőztetés hanyagolása mind negatív hatással lehet a tüdő egészségére. A lakás rendszeres légcseréje és saját készítésű, természetes illatosítók jelenthetnek megoldást.