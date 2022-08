Biztos, hogy eddig rosszul csináltad: Ha így alszol, örökre elfelejtheted a gyűlölt ráncokat

Nem hiába emlegetjük úgy: szépítő alvás, de ezért tenni is kell – a szakértő szerint ugyanis nem is olyan nagy befektetéssel már jelentősen javíthatunk arcbőrünk állapotán! A pihentető alvás 7 óránál kezdődik, így azon túl, hogy figyelünk az időtartamra, a testhelyzetet, és az ágyneműt is figyelembe kell venni.

A háton alvás a legfiatalítóbb

A pozíció az egyik legfontosabb a tekintetben, hogy az arcunk minél kevésbé ráncolódjon. Ezért ideje tudatosítani magunkban, hogy a legjobb, ha a hátunkon alszunk.

„A háton alvás a legjobb megoldás a ráncok csökkentésében”

– mondta Michael Jacobs bőrgyógyász, a Cortina orvostechnológiai igazgatója.

Ha ugyanis az oldalunkon alszunk, a bőrünk is meggyűrődik, ráadásul csak egy oldalra helyeződik a nyomás. Ha pedig ez sokáig így marad, úgy a bőr megfeszül, ez pedig idővel ráncok kialakulásához vezethet.

Sok múlik a párnán is

A szakértők szerint van még egy módja, hogy csökkentsük a nem kívánatos vonalakat az arcunkon: megfelelő párnát kell választanunk. Célszerű olyan párnát keresni, ami levezeti az arcról a nyomást. Ennél is fontosabb azonban a huzat! Főként, mivel az, amivel érintkezik az arcunk, irritáló lehet a bőrünk számára, gondoljunk csak a kötelező maszk-hordás miatti pattanásokra. Ahogyan napsütéstől is védjük a bőrünket UV-szűrő termékekkel, úgy azt is jó tudni, mivel segíthetjük alvás közben.

Ez pedig nem más, mint a selyem párnahuzat!

A selyem a legjobb választás, ha ágyneműről van szó Fotó: Shutterstock

„Kisebb a súrlódás a bőr és a párna között, ami csökkenti a bőrre gyakorolt negatív hatásokat” – mondta el Jacobs a Huffington Postnak. Ugyanakkor talán még ennél is fontosabb, hogy a lehető legsűrűbben cseréljünk huzatot, minél gyakrabban mossuk, annál kevesebb baktérium fog visszakerülni róluk az arcunkra, amik megágyaznak a pattanásoknak.

Ezen kívül az alvómaszkok is hasznunkra válhatnak, amiből szintén selyemből érdemes keresni. Ez ugyanis kevesebb nedvességet szív fel, mint a pamut, vagy mikroszálas, így nem szárítja annyira bőrt sem.

Elegendő alvás segít a kollagéntermelésben

Mindezek mellett, ha már a környezet és a pozíció megvan, a legtriviálisabbra érdemes legjobban figyelni, mégpedig arra, mennyit is alszunk naponta. Ha nem alszunk eleget, a szervezetünk stresszhormonokat termel, amik aztán bőrgyulladáshoz, korai öregedéshez és a sebgyógyulás lassulásához vezetnek. Az alváshiány emellett a bőröregedés fő oka, de súlyosbítja az ekcémát, pikkelysömört, dermatitiszt is.

Tehát ne feledd: cseréld friss selyemre a párnahuzatot, feküdj a hátadra, és legalább 7 óra múlva ébredj sima és puha bőrrel!