Ilyen az álomnyaralásod a horoszkópod szerint

Ha még nem tervezted meg az idei álomnyaralásod. Ha végképp elbizonytalanodtál, akkor bízd magad a csillagokra, hiszen a horoszkópod elárulja azt is, hogy milyen utazó vagy és hová érdemes ellátogatnod. Az Astonet pedig összegyűjtötte.

Kos

A tüzes jegyben született Kost a forró, napos vidékek vonzzák. A szervezett utazások kötöttségeihez azonban túlságosan önfejű és szabadságvágyó, így neki elsősorban az egyéni utak felelnek meg, de természetesen nem egyedül, hanem maga választotta társasággal. Úttörő hajlamait akár egy hátizsákos túrán is kiélheti. Egy vérbeli Kos a szabadsága alatt is mindig „akcióban” van. Energikus alkat, nem képes nyugton maradni, mindig új úticélok bűvöletében él. A mediterrán életstílus különösen közel áll hozzá. Görögország vagy Olaszország jó választás lehet az utazási horoszkóp 2022 szerint, a lényeg, hogy sem napfényből, sem látnivalóból ne legyen hiány!

Bika

Vadkempingezésre, autóstoppos túrákra, kalandos kirándulásokra senki ne számítson a kényelemszerető Bika társaságában. Számára az jelenti a legnagyobb elégedettséget, ha jóbarátok meghitt társasságában ehet-ihat és élvezheti a pihenés örömeit. Egy festői környezetben fekvő igényes szálloda és a helyi ételspecialitások viszont nagy vonzerőt gyakorolnak rá. Gondosan és komótosan készül a szabadságra. Nagy örömet jelent számára, ha ráérős tempóban fedezheti fel a látnivalókat. A Bika jegyhez tartozó országok: Svédország, Írország, Törökország, Görögország, Capri, Ciprus – ha innen választ úticélt, biztosan remekül sikerül majd a nyaralás!

Ikrek

Az Ikrekkel a nyaralás csupa változatosság, mellette nem lehet unatkozni. Szereti kipróbálni a helyi szokásokat, sziporkázik a vakáció alatt, szórakozik és szórakoztat, tapasztalatokat gyűjt. Nyugtalan természet, legszívesebben naponta más helységgel ismerkedne meg. Veleszületett kíváncsisága ösztönzi arra, hogy gyakran utazzon, lehetőleg külföldre. A városlátogató túrákat neki találták ki, miként a tengeri hajóutakat is. Van érzéke az idegen nyelvekhez, rövid idő alatt elsajátítja a legszükségesebb kifejezéseket, amelyekkel remekül boldogul bárhol. Tunézia, Észak-Olaszország vagy Egyiptom tökéletes úticél lehet.

Fotó: Shutterstock

Rák

Az érzékeny Rákkal leginkább édes kettesben érdemes nyaralni egy meghitt helyen. A kellemes kikapcsolódáshoz vízre és nyugalomra van szüksége, a csoportos utakat nem szereti. Elsősorban a tengerhez, nagy tavak partjára megy nyaralni. Előszeretettel bérel kis házat, ahol családias környezetben pihenhet. Számára akkor tökéletes az üdülés, ha az új környezetben képes otthonosan érezni magát. Született romantikus, ezért imádja a történelmet és a régi időkből fennmaradt műemlékeket. Egy kiruccanás a horvát tengerpartra idén nagy élményt jelenthet.

Oroszlán

Egy igazi Oroszlánnak akkor is szüksége van közönségre és hódolókra, amikor nyaral. Tüzes jegy lévén a meleg, napos tájak a kedvencei. Imád strandolni és napozni, esténként pedig szívesen keresi fel azokat az éttermeket vagy szórakozóhelyeket, ahol sok emberrel találkozhat. Szeret mindent, ami szép, drága, elegáns. Nagyvonalúságának köszönhetően élményeit szereti megosztani azokkal, akik közel állnak hozzá. Álmai netovábbja lehet egy kastélyban, vagy ötcsillagos hotelban eltöltött szabadság. Szeret kiöltözni, csillogni-villogni, tündökölni. Imádja a szórakozás minden formáját. Észak-Franciaország, vagy Szicília jó választás lehet.

Szűz

Gyakorlatias, szorgalmas alkat, a nyaralás alatt sem kedveli céltalan semmittevést, két nap múlva már untatják a wellness, a tengerpart örömei. Fontosak számára az inspiráló kulturális hatások, és a régi korok emlékeinek tanulmányozása. Útját mindig alaposan megtervezi. Nem szereti szórni a pénzt, ezért inkább egy akciós utat választ, mégpedig olyan helyszínen, amely bővelkedik kulturális és történelmi nevezetességekben. Nem szeret egyedül utazni, inkább kisebb baráti társasággal vagy családja körében. Néha nem árt hozzá egy kis türelem, mert hajlamos az aggodalmaskodásra és a körülményességre, semmi sem elég jó neki. Nehéz rávenni, hogy lazítson és hagyja abba a gondokon való rágódást. Horvátország, Törökország, Svájc vagy Kréta idén ideális úticél lehet.

Mérleg

A strapás gyalogtúrákat nem neki találták ki, jobban élvez egy kellemes tengerparti sétát. Levegő-jegy lévén szeret minél több időt a szabadban, friss levegőn tölteni. A társaságkedvelő Mérlegnek nyaralása idején is szüksége van arra, hogy emberek vegyék körül. Fontosak számára a vidám, szórakoztató útitársak. Nem kedveli a túlzottan zajos helyeket, ugyanakkor imádja az éjszakai életet. Jelszavai: társaság, harmónia, nyugalom, kényelem, szépség, kultúra. Mindenütt otthon érzi magát, ahol harmóniát tapasztal. Az idei nyáron ideális úticél lehet Ausztria, Törökország vagy Franciaország.

Skorpió

Vonzza a spiritualitás, erős benne az idegen kultúrák megismerésének vágya. Persze azért a Skorpió eléggé hedonista is, a kényelem is fontos számára, így az is, hogy a szállás megfelelő legyen. A Skorpió rejtélyek iránti érdeklődése és nyomozó hajlamai utazásait is áthatják. Vele a nyaralás intenzív, szenvedélyes és izgalmas. Vágyik a felfedezés és a kaland örömeire, szeret kockázatot vállalni. Szívesen járja a világot, legszívesebben távoli, egzotikus és misztikus helyeket keres fel. Vizes jegy lévén szereti a gyógyfürdőket és a vízpartokat. A Skorpió jegyhez tartozó országok: Marokkó, Japán, Norvégia, Portugália, India.

Nyilas

A Nyilas az állatöv vándora. Sokat és örömmel utazik, lételeme a világjárás, a felfedezés. A megismerés vágya hajtja előre. Minden földrészen otthon van, megragad minden alkalmat, hogy tágítsa látókörét, bővítse ismereteit. Vonzzák a távoli tájak, az ősi civilizációk nyomai. A nomád körülményeket nem kedveli, szereti viszont a meglepetéseket, kalandokat. Szabadságát legszívesebben hegyvidékeken, vadregényes tájakon tölti. Spanyolország, Ausztrália, Dél-Afrika álomnyaralást jelenthet.

Fotó: Huszár Gábor

Bak

A Bak nem szeret improvizálni, és viszolyog a meglepetésektől. A szabadságát pontosan, előre megtervezi, egész nyaralását a szervezettség jellemzi. Ha keresztülhúzzák számításait, bizonytalanná válik. Számára egy csendes szálláshely a legmegfelelőbb, és inkább egy helyben marad, nem kedveli a hurcolkodós körutazásokat. Nem vágyik luxus-körülményekre, az igazi Bak alacsony komfortfokozat mellett is jól érzi magát, mert nem ez a fontos számára. Föld-jegyként a szabadságát elsősorban energiagyűjtésre használja fel, előnyben részesíti a gyalogtúrákat, a hegymászást. Élvezetes kikapcsolódást jelent számára a nevezetes történelmi emlékek megtekintése is. Svájc, Németország, vagy Dél-Afrika jó választás lehet.

Vízöntő

Imádja felfedezni a világot, és bár szívesen kel útra a barátaival, egyedül is remekül érzi magát. A nyaralás során aztán kipróbál mindent, ami extrém, ami izgalmas, minden helyi specialitást végigkóstol, és szívesen elegyedik szóba idegenekkel is. A Vízöntő olyan közeget keres, ahol a saját elképzelései szerint vakációzhat, a szokatlan, a különleges vonzza. Nehezére esik sokáig egy helyben maradni, szereti a változatosságot. Nem törekszik a luxusra, de kifogása sincs ellene. Útitársként nagyon szórakoztató, de néha kissé idegesítő is, mert túlságosan független és kiszámíthatatlan. Anglia, Svédország, vagy az USA vonzó úticél lehet a számára.

Halak

A Halak Víz-elemű jegy, ezért számára az egyik legjobb kikapcsolódás, ha a vízparton vakációzhat, úszkálhat, horgászhat, álmodozhat. Szeret elmélkedni, visszahúzódva gondolkodni az életéről, problémáiról. A Halaknak az utazás tulajdonképpen menekülést jelent a mindennapi élet viszontagságaitól. Egy a világ zajától távol fekvő, vízparti házikó kitűnő alkalmat nyújt erre. A tengerparti nyaralásokat, a többhetes hajóutakat kifejezetten a Halaknak találták ki. E jegy szülötte vágyik arra is, hogy valami szokatlan, spontán dolgot műveljen. Érzékenysége fogékonnyá teszi a művészetekre, így előszeretettel látogatja a galériákat, múzeumokat. Portugália, Brazília, Málta vagy Sri Lanka valószínűleg rajta van a bakancs-listáján!