A hétvége horoszkópja: fordulatos napok elé nézünk

Kos, Oroszlán, Nyilas hétvége horoszkóp

A hétvége horoszkópja szerint a Nap-Jupiter fényszöge a tüzes-jegyekben jön létre, emiatt lelki, szellemi és anyagi szempontból most sok esélyed lehet a fejlődésre. Nemcsak a szórakozáshoz, hanem a költekezéshez is megjön a kedved. Elégedett vagy az életeddel. Bizonyára társaságban, akár utazással töltheted ezeket a napokat, magabiztosabb és optimistább lehetsz még a szokásosnál is. Fizikai energiád is felerősödik. Tökéletes pillanat mások megérdemelt elismerésének elnyerésére is.

Fotó: Pixabay

Bika, Szűz, Bak hétvége horoszkóp

A Mars-Uránusz együttállása egy robbanásveszélyes tranzit lehet. A lázadást és az elhamarkodott cselekedeteket, a hirtelen, meglepő mozdulatokat vagy viselkedést szimbolizálja. Mások ilyenkor kiszámíthatatlanabbnak látnak téged, és lehet, hogy nehezedre esik kicsit fékezni magad. A haragot nehéz lehet most visszatartanod, viszont lehet másban is levezetni: a szerelmi szenvedély is felerősödik a napokban! Jó alkalom kínálkozik arra is, hogy belevágj valami újba, megvalósítsd egy régi tervedet.

Ikrek, Mérleg, Vízöntő hétvége horoszkóp

A Merkúr szemben áll a Szaturnusszal, emiatt elszigeteltnek érezheted magad. Felerősödhet benned az a késztetés, hogy elvonulj másoktól, és búcsút mondj egy fontos kapcsolatnak. Valószínűbb, hogy a negatív gondolatokon mész keresztül, és figyelmen kívül hagyod az életed jó dolgait. Ez a tranzit jó az éles kritikai gondolkodáshoz, valamint a részletekre való intenzív összpontosításhoz és a problémamegoldáshoz. Hajlamos lehetsz viszont a pesszimizmusra. Hamarosan más színben látod a világot! Tegyél tudatosan a rossz hangulat ellen: találkozz barátokkal, főzz valami finomat, vagy csak hallgass kellemes zenét.

Rák, Skorpió, Halak hétvége horoszkóp

A Vénusz-Mars szextil fényszöge egy rövid, de támogató tranzit, amely egy-két napra feloldhatja a feszültségek egy részét, és több harmóniát és könnyedséget hozhat az életedbe. A kompromisszumkészség révén sikeres megoldást találhatsz egy problémára. Ha randevúzni vagy szórakozni mégy, kellemesen izgatottnak érzed magad, és a dolgoknak zökkenőmentesen mennek, a hangsúly az intimitáson van. Meglévő párkapcsolatodban is nagyon egy hullámhosszra kerültök - írta az Astronet.