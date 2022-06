4 csillagjegy, akiknek a következő hetek szerencsét hoznak

A Merkúr végre előre indul június 3-án, három hét önvizsgálat és újra gondolás után. A Nap a könnyed Ikrekben, a Mars a tüzes Kosban – ezek bizony együttesen mind az életörömnek, a felszabadultságnak kedveznek. Rövidesen a Vénusz is az érzéki Bika jegyébe lép, ami szintén rendkívül erős és kedvező energia. Ráadásul június 14-én lesz egy telihold is a Nyilasban, ami segít, hogy más szemszögből lássuk a dolgainkat, és így képesek vagyunk új megoldásokat találni. Van 4 csillagjegy, akiknek sorsában most nagy fordulat várható.

Kos

A Kos Mars energiáival te vagy június abszolút győztese! Annyi energiád van, mint kettő másiknak, és most gyakorlatilag bármit is tüzöl ki magad elé célul, azt elérheted! Ha szingli vagy, ne várj tovább: járj sokat társaságba, programokra, mert ezzel a kisugárzással nem lesz nehéz dolgod. Ha a munkában, pénzügyekben szeretnél célt érni, most érdemes beszállni a főnököddel, partnereddel, kollégáddal. Lehengerlő stílusodnak lehetetlen ellenállni!

Bika

Az a megfontoltság és kitartás, ami téged annyira erőssé tesz, most tüzes energiákkal párosul, amiket a bolygók biztosítanak. Így aztán nem is csoda, hogy bármit elérhetsz, amit célul tűzöl ki magad elé! Koncentráld jól az energiáidat, olyan célokra, amik valóban megérdemlik az erőfeszítést. Ráadásul a Vénusz belép a jegyedbe, és most olyan erős kisugárzásod lesz, amivel bárkit leveszel a lábáról. A szerelemben nagy boldogságot jeleznek neked a bolygók!

Oroszlán

Remekül passzolnak hozzád az energiák, és most igazán látványosan beindulnak majd a dolgaid. Azok az érzelmi problémák, amik megnehezítették számodra az elmúlt időszakot, most feloldozást nyernek, köszönhetően a Sazturnusz lassulásának. Ha volt is valami, amit újra kellett tervezned, vagy amivel elakadtál, most végre fellélegezhetsz, mert szinte varázsütésre eltűnnek majd az akadályok, és végre kezdődhet az igazi, gondtalan nyár!

Bak

A június 14-ei telihold segít felszabadítani több régi, tudatalatti félelmed alól, és most megtapasztalhatod, hogy átadhatod egy kicsit a kontrollt, és élhetsz az örömöknek, mert ez veszélytelen számodra! Végre megmutatja neked az élet, milyen nagy erő rejlik a kis örömökben is! Hatalmas erőket szabadít ez fel benned, amivel aztán bármit elérhetsz, amit csak akarsz. Idén júniussal új életszakasz kezdődik számodra.

(Astronet)