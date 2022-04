Ki ne dobd! Így éleszd fel régi, elszíneződött vágódeszkád

Egy Armen Adamjan nevű férfi számos olyan házi praktikával rukkol elő közösségi oldalain, ami szinte kivétel nélkül milliós nézettségeket hoz neki. Megmutatta például, hogy a banánhéjjal mihez kezdhetünk a ház körül, de azt is elárulta, hogy a citromhéjat is számos dologra használhatjuk. Adamjan egyébként már több könyvet is piacra dobott lifehackjeivel, amik hasonlóan nagy népszerűségnek örvendenek.

A férfi legfrissebb videójában a régi, elhasználódott vágódeszkákkal foglalkozik: egészen pontosan azt mutatja meg, hogyan lehet életet lehelni beléjük.

Amikre szükséged lesz: szódabikarbóna * só * friss citromlé * fél citrom

Mint mondja, a praktikához nincs más dolgunk, mint a sót és a szódabikarbónát az elszíneződött vágódeszkára szórni, majd lelocsolni némi frissen facsart citromlével, végül pedig egy fél citrommal a keveréket alaposan beledörzsölni a deszkába. Egy öblítés után már újjá is született a vágódeszka!